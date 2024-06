O coordenador de base do Belford Roxo, Custódio Júnior, comemorando um dos gols contra o Bonsucesso - Isaac Timóteo / SEBR

Publicado 30/06/2024 13:08

Belford Roxo - A Sociedade Esportiva Belford Roxo, na tarde deste sábado (29), no Estádio Nélio Gomes, carimbou o passaporte para grande final da Copa União de Base Banlek Sub–16, ao derrotar novamente o Bonsucesso, por 2 a 0, no jogo de volta das semifinais da competição. Os gols foram marcados pelo camisa 10, Ryan e o zagueiro Crisllan.



“O Bonsucesso lutou até o final, mas o elenco do Belford Roxo é de qualidade, joga com responsabilidade e usou todos os detalhes do esquema tático, que resultou na vitória. Fiquei surpreso com o convite da diretoria para alguns jogadores treinarem com o profissional, pois é uma oportunidade incrível e um sonho para maioria das 600 crianças e jovens que estão inseridos no clube. Obrigado, as torcidas que fizeram a diferença. Prá cima Belford Roxo!”, falou com alegria o coordenador de futebol do clube, Custódio Júnior.



O invicto Belford Roxo participou de 13 jogos no torneio, vencendo 12 e empatando um, tendo realizado a maior goleada da competição, quando venceu o Profute de 13 a 0.

O time finalista sub-16 da Copa União de Base Banlek Isaac Timóteo / SEBR



O adversário que o time comandado por David Fernandes irá enfrentar, na final no próximo dia 19 de julho, no Estádio Moça Bonita, em Bangu, será decidido no jogo entre América e Mendanha.



Sem descanso, o time sub-16 vai realizar nesta segunda-feira (01), às 15h, em casa, mais uma partida do Torneio Baixada Cup contra o Barcelona.