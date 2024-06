A ministra Nísia Trindade visitou Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas e ganhou uma placa de agradecimento - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 28/06/2024 18:54

Belford Roxo - A ministra da Saúde, Nísia Trindade, acompanhada do prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, e do secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, visitou nesta sexta-feira (28), diversas unidades de saúde que estão em construção e outras em funcionamento na cidade.



A comitiva iniciou a agenda pelo Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas, na Vila Joana, unidade pioneira no Estado do Rio de Janeiro que já atendeu mais de 6 mil crianças no primeiro mês de atividade.

Acompanhada pelo prefeito Waguinho e pela deputada federal Daniela do Waguinho, a ministra Nísia Trindade conheceu o Hospital Infantil de Belford Roxo Rafael Barreto/PMBR



Em seguida, visitaram as obras da Maternidade Municipal, na avenida Benjamim Pinto Dias, que terá três pavimentos, três centros cirúrgicos e múltiplos leitos de enfermaria. As autoridades também acompanharam os atendimentos do Hospital do Olho, da UPA Padre Bruno, no Complexo do Parque dos Ferreiras, e dos Complexos Reguladores do Parque Amorim (com Centro Odontológico) e Vale do Ipê (com Centro de Fisioterapia, Ortopedia e Imagem). Além disso, percorreram as instalações do novo Hospital Infantil de Apoio Especial que será inaugurado em breve.

O prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho entregaram à ministra Nísia Trindade o projeto da maternidade municipal, que está sendo construída Rafael Barreto/PMBR



Mais saúde com o Novo PAC



A ministra Nísia Trindade comentou sobre a visita na cidade. "Foi uma muito especial. Eu tenho tratado com muito carinho todos os municípios do Brasil, pois são neles que as pessoas procuram seus atendimentos e o que eu vi aqui foi cidadania", relatou. "Eu vejo Belford Roxo como uma referência para toda a Baixada Fluminense. Acabei de ver um senhor sendo atendido, com uma prótese dentária e ele é de São João de Meriti. A experiência de Belford Roxo deve ser vista como modelo, tanto por priorizar a saúde, quanto por trabalhar todo esse movimento", afirmou Nísia, que ganhou uma placa de agradecimento, acrescentando que Belford Roxo apresentou projetos para o Novo PAC e será contemplado com uma policlínica, uma Unidade Básica de Saúde e uma unidade odontológica móvel.

A ministra Nísia Trindade, prefeito Waguinho e a deputada Daniela do Waguinho conversaram cm pacientes no Hospital do Olho Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho destacou a visita da ministra ao município. “Quero agradecer a presença da ministra que tem sido um grande exemplo, pois ela está sempre preocupada com a população, principalmente das camadas mais carentes e mais sofridas, que são as que mais precisam do Sistema Único de Saúde”, frisou. “Hoje aqui nós temos em torno de 29 especialidades médicas que estão atendendo a população, o hospital da mulher em construção, a maternidade, o novo hospital municipal, tudo isso graças aos investimentos Federal aqui no município. Belford Roxo se tornou referência na saúde”, finalizou Waguinho.



Portas abertas



O prefeito Waguinho destacou a visita da ministra ao município. "Quero agradecer a presença da ministra que tem sido um grande exemplo, pois ela está sempre preocupada com a população, principalmente das camadas mais carentes e mais sofridas, que são as que mais precisam do Sistema Único de Saúde", frisou. "Hoje aqui nós temos em torno de 29 especialidades médicas que estão atendendo a população, o hospital da mulher em construção, a maternidade, o novo hospital municipal, tudo isso graças aos investimentos Federal aqui no município. Belford Roxo se tornou referência na saúde", finalizou Waguinho.

A primeira-dama e deputada Daniela do Waguinho enfatizou a importância de Nísia Trindade. "A visita da ministra é algo histórico para a nossa cidade, pois nos engrandece e nos honra. A parabenizo muito por todo o trabalho que ela vem fazendo à frente do Ministério da Saúde. E também ao Governo Federal que tem trabalhado muito para que essa saúde humanizada alcance a todos aqueles que precisam", afirmou. "A gente tem portas abertas com o Ministério e com o presidente Lula, que só temos a agradecer e fortalecer essa política de cuidado que alcança a vida das pessoas. Então a minha palavra hoje é de gratidão", finalizou Daniela.

Durante a visita ao município, a ministra Nísia Trindade esteve na UPA Padre Bruno, no Complexo do Parque dos Ferreiras Rafael Barreto/PMBR



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, pontuou a integração dos governos municipal e federal. "A saúde de Belford Roxo só avança com investimentos federais e uma política de descentralização do acesso às unidades", frisou Christian. "É muito importante essa visita para a possibilidade de mais recursos que ampliarão o oferecimento de saúde aos munícipes", completou o presidente do Fundo Municipal da Saúde, Carlos Andrade.

Nísia Trindade e Daniela do Waguinho conversam com uma moradora no Complexo Regulador do Parque Amorim Rafael Barreto/PMBR



Estiveram presentes também o presidente e a vice-presidente do Conselho Municipal de Saúde, Davi Calado e Jandira Rosa, o deputado federal Lindbergh Farias e o assessor especial do Ministério da Saúde, Francisco D'Angelo, entre outras autoridades.