Publicado 28/06/2024 18:40

Belford Roxo - O Restaurante do Povo abriu suas portas nesta sexta-feira (28) em clima de festa. O motivo foi a passagem dos dois anos de funcionamento do espaço. Quem passou por lá para saborear a tradicional feijoada entre outras sugestões saborosas e nutritivas degustou também um delicioso bolo de aniversário. Desde a sua inauguração até o momento, 1,6 milhão de almoços foram servidos, por apenas R$ 1. Com atendimento começando cedinho, a partir das 6h, cerca de 700 mil cafés da manhã foram servidos, pelo valor de R$ 0,50.



No cardápio da festa, a feijoada completa de toda sexta-feira, teve farofa de couve, salada de salpicão, gurjão de peixe e pirão. Na sobremesa, laranja, canjica, gelatina, algodão doce, pipoca e maçã do amor. "O respeito e o acolhimento aos usuários reforçam nosso tempero. Tratar bem é a melhor receita", assegura o gerente do restaurante, Edson Mendes.

Localização privilegiada



A localização privilegiada, situado na Rua Floripes Rocha, 38, ao lado da Estação Ferroviária, no centro da Cidade, a variedade no cardápio com refeições saborosas, a limpeza do ambiente e o atendimento têm atraído também consumidores de outros municípios como a pensionista Lúcia Maria da Silva, 76. "Moro em Olaria e venho todos os dias almoçar aqui, desde a inauguração. A comida é maravilhosa. Fiz várias amigas e conheço todos e todos me conhecem", disse.

O Restaurante do Povo é um programa do Governo do Estado, através da Secretaria Social de Direitos Humanos. Em Belford Roxo, o estabelecimento é gerenciado através da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome. "Prezamos a qualidade e a satisfação popular. Não é à toa que o Restaurante do Povo de Belford Roxo é uma boa referência", afirmou a secretária de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.