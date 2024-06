A palestrante Cátia Benevides abordou os temas mamografia, ética e humanização - Kristian Amarante/PMBR

Publicado 27/06/2024 20:11

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, deu início nesta quinta-feira (27), ao 1° Fórum de Radiologia da Baixada Fluminense, que acontecerá até o próximo sábado (29), das 9h às 13h, no Teatro da Cidade. O objetivo do evento é promover a radiologia do município, mostrando os aspectos humanísticos, éticos, de atualidade e de rentabilidade aos participantes.



A abertura do fórum foi realizada pelos palestrantes da área: Anderson Pantoja (Medicina Nuclear), Cátia Benevides (Mamografia) e Idris Gusmão (Radiologia Pediátrica). A técnica Michele Costa e a tecnóloga Luciana Gomes serão as organizadoras e mediadoras do evento ao longo dos três dias.

Anderson Pantoja destacou que o fórum foi uma experiência proveitosa de trazer conceitos básicos do tema Kristian Amarante/PMBR



Profissionais renomados



A coordenadora municipal de radiodiagnóstico, Michele Costa, comentou sobre o evento. "Teremos muitos profissionais renomados participando do fórum para ampliar o conhecimento e experiência do público presente. Tenho certeza que serão três dias proveitosos de muito aprendizado", contou Michele. "É uma honra e um prazer estar contribuindo com a saúde do município com essa capacitação", completou Luciana Gomes.

Idris Gusmão, Cátia Benevides, Luciana Gomes, Michele Costa e Anderson Pantoja enfatizaram a importância do fórum Kristian Amarante/PMBR



A palestrante Cátia Benevides abordou os temas mamografia, ética e humanização. “Estou muito feliz com esse momento e pelo convite. ~´E uma ótima oportunidade de garantir mais conteúdo com técnicas, métodos de trabalho e informações atuais para todo o público envolvido”, pontuou Cátia. “Foi uma experiência proveitosa de trazer conceitos básicos do tema nesse fórum pioneiro que beneficiará a saúde da Baixada Fluminense”, completou Anderson Pantoja, que palestrou sobre medicina nuclear.



Programação dos próximos dias:



(Sexta-feira, dia 28 de junho)



Radiobiologia – Cadu Miranda



Ética e Humanização – Cátia Benevides



Princípios básicos de arco cirúrgico – Fabio Sidrônio



Tomografia Computadorizada – Rhanderson Moreira



Tipos de fraturas em imagens radiográficas – Thiago Pessanha



(Sábado, dia 29 de junho)



Inovações Tecnológicas - Edson Santos



Alterações nas exigências legais ocorridas nos últimos 30 anos – Alexandre Gomes



Motivacional – Marcello Carlos



Aplicação na radiologia – José Geraldo



Ressonância magnética além da imagem – Arlindo Capucho



Radiologia odontológica – Leonardo Garcia