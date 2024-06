Ao lado do Complexo Regulador funciona o Centro de Ortopedia, Fisioterapia e Imagem - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 26/06/2024 18:43

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou nesta terça-feira (25), o Complexo Regulador de Nova Aurora, onde funcionará um Centro de Ortopedia, Fisioterapia e Imagem. Com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho também foi feita a entrega das obras de asfalto de 11 ruas no bairro Cruzeirinho.



A unidade em Nova Aurora faz parte da política de descentralização da saúde na cidade, fazendo com que haja uma maior facilitação no atendimento, nas marcações de exames, consultas e cirurgias para diversas especialidades, além de evitar longos deslocamentos dos moradores da região. Um Centro de Ortopedia, Fisioterapia e Imagem funcionará anexo ao Complexo Regulador, onde a pessoa poderá marcar exames e consultas como: ultrassonografia, raio-X, mamografia, densitometria óssea, eletroencefalograma, entre outros.

Prefeito Waguinho, deputada federal Daniela do Waguinho e Jandira Rosa cortaram a fita de inauguração do Complexo Regulador Rafael Barreto/PMBR



O morador também pode marcar para as especialidades de ortopedia e, dependendo da demanda, poderá ser atendido no Centro anexo. A previsão é que pelo menos 300 pessoas sejam atendidas por dia.



Ruas no Cruzeirinho



No Bairro Cruzeirinho, a comitiva do prefeito realizou a entrega de 11 ruas que foram pavimentadas, melhorando assim o ir e vir da população. Foram 2.884 metros de extensão no total, beneficiando mais de 570 famílias. As ruas urbanizadas são: Gonçalves Ledo, Pedro Ernesto, Borges de Medeiros, Siqueira Campos, Eduardo Souto, Alberto Cocoza, Armando Sales, Ana, Tio Sam, Monteiro Lobato e Sales Teixeira.

O prefeito Waguinho e a deputada federal Daniela do Waguinho descerraram a placa de inauguração do Complexo Regulador Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho enfatizou a transformação positiva no bairro. “Celebramos mais conquistas em Nova Aurora para atender a população com especialidades médicas e um acolhimento humanizado na saúde. Além disso, entregamos obras importantes que garantem a dignidade e qualidade de vida de centenas de famílias da região. Seguimos honrando os nossos compromissos para melhor servir quem mais precisa”, completou o prefeito Waguinho.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho pontuou sobre os recursos federais que foram essenciais para as benfeitorias. "Através da nossa parceria com o governo Federal consegui trazer mais investimentos para a cidade e o trabalho não pode parar. Não mediremos esforços para continuar transformando a cidade, lutando por uma saúde melhor e mais acessível, assim como a urbanização dos bairros", afirmou Daniela do Waguinho.

A deputada federal Daniela do Waguinho e o prefeito Waguinho cumprimentaram os funcionários do Complexo Regulador Rafael Barreto/PMBR



Aprimorar serviços



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, comentou sobre a nova unidade. “É gratificante entregar esse novo equipamento que vai melhorar e aprimorar os nossos serviços na região para que toda a comunidade seja atendida com excelência, sem precisar realizar longos deslocamentos”, frisou Christian, ao lado do presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade.



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, comentou sobre a nova unidade. "É gratificante entregar esse novo equipamento que vai melhorar e aprimorar os nossos serviços na região para que toda a comunidade seja atendida com excelência, sem precisar realizar longos deslocamentos", frisou Christian, ao lado do presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade.

As moradoras do bairro Cruzeirinho, Edilce Souza, de 53 anos e a mãe Maria Eutanásia, de 87 anos, receberam uma visita da comitiva do prefeito durante a inauguração. "É com muita alegria, orgulho e emoção que vivemos um novo momento no bairro. Estávamos precisando desse carinho e atenção. Agradeço pela gestão que vem trazendo saúde, segurança e asfalto na região", compartilhou Edilce.