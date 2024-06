Durante a visita ao Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho conheceu o trabalho de saúde bucal - Rafael Barreto/PMBR

Durante a visita ao Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho conheceu o trabalho de saúde bucalRafael Barreto/PMBR

Publicado 25/06/2024 17:18

Belford Roxo - Uma comitiva formada pelo secretário de Saúde de Belford Roxo, Christian Vieira, a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho e o presidente do Fundo Municipal de Saúde, Carlos Andrade, visitou, nesta terça-feira (25), o Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas.



As autoridades acompanharam o funcionamento do novo equipamento em Vila Joana, na Piam, que completou o primeiro mês com mais de 6 mil atendimentos, de acordo com a neuropsicóloga e diretora do Centro, Camilla Moratório. A comitiva conheceu de perto o trabalho de todas as especialidades da unidade, como a sala de Terapia Ocupacional, Integração Sensorial, Psicomotricidade, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Psicopedagogia, Psicologia, Musicoterapia, Dentista e outros serviços.



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, enfatizou sobre o trabalho pioneiro do Centro. “Milhares de crianças foram atendidas apenas no primeiro mês, precisamos comemorar essa conquista histórica na cidade que já faz a diferença na qualidade de vida das crianças”, frisou. “Temos uma equipe multidisciplinar com ótimos profissionais que estão acolhendo com muito carinho todas as famílias neuroatípicas”, finalizou Daniela, que é responsável pela chegada dos recursos federais que ajudaram a construir o Centro e o custeamento da equipe técnica.

No Centro Especializado de Reabilitação às Crianças Neuroatípicas são desenvolvidas diversas atividades Rafael Barreto/PMBR



Sonho realizado



O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou o sucesso da unidade inclusiva. “Essa visita faz parte da nossa rotina, e ficamos felizes em saber que os responsáveis das crianças neuroatípicas estão satisfeitos com o serviço oferecido, tanto em Belford Roxo como em toda a Baixada Fluminense”, completou Christian.



A mãe de Ashley, de 11 anos, Patrícia dos Santos, moradora do Wona, compartilhou que o Centro Especializado é um sonho realizado na cidade. “Sempre tive a esperança de ter um espaço dedicado para cuidar das crianças neuroatípicas na cidade e hoje só posso agradecer pela gestão municipal que trouxe essa unidade que é uma benção”, compartilhou Patrícia, que acompanhou a filha Ashley na sala de terapia ocupacional. O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou o sucesso da unidade inclusiva. “Essa visita faz parte da nossa rotina, e ficamos felizes em saber que os responsáveis das crianças neuroatípicas estão satisfeitos com o serviço oferecido, tanto em Belford Roxo como em toda a Baixada Fluminense”, completou Christian.A mãe de Ashley, de 11 anos, Patrícia dos Santos, moradora do Wona, compartilhou que o Centro Especializado é um sonho realizado na cidade. “Sempre tive a esperança de ter um espaço dedicado para cuidar das crianças neuroatípicas na cidade e hoje só posso agradecer pela gestão municipal que trouxe essa unidade que é uma benção”, compartilhou Patrícia, que acompanhou a filha Ashley na sala de terapia ocupacional.

A primeira ?dama e deputada federal Daniela do Waguinho conversos com as mães e crianças Rafael Barreto/PMBR



A moradora do Barro Vermelho, Tatielen Souza, de 36 anos, acompanhou a filha Dayanne Souza, de 10 anos, para os atendimentos de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia. “Eu e minha filha fomos recebidas de braços abertos no Centro, com um atendimento maravilhoso. Foi definitivamente a inauguração mais especial da cidade”, concluiu Tatielen. A moradora do Barro Vermelho, Tatielen Souza, de 36 anos, acompanhou a filha Dayanne Souza, de 10 anos, para os atendimentos de fonoaudiologia, psicologia e psicopedagogia. “Eu e minha filha fomos recebidas de braços abertos no Centro, com um atendimento maravilhoso. Foi definitivamente a inauguração mais especial da cidade”, concluiu Tatielen.