Policiais militares do 39º BPM com o fuzil apreendido no Gogó da EmaDivulgação / Pmerj

Publicado 24/06/2024 22:05 | Atualizado 24/06/2024 22:14

Belford Roxo - Um menor foi apreendido portando um fuzil calibre 556, por policiais militares do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (24), na Comunidade do Gogó da Ema, em Belford Roxo. A arma tinha a inscrição do Terceiro Comando Puro (TCP).

Na ação, os agentes foram até a comunidade verificar uma denúncia que criminosos estariam escondendo armas em uma residência. Ao chegar ao local, os policiais militares foram recebidos com disparos de arma de fogo pelos bandidos. Após um cerco tático, o menor foi apreendido portando o fuzil calibre 556.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).