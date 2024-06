A escola municipal Padre Matteo Vivalda tem capacidade para 420 alunos do pré-4, pré-5 e do 1º ao 5º ano do ensino fundamental - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 24/06/2024 17:38

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou no sábado (22), no bairro Nova Aurora, a Escola Municipal Padre Matteo Vivalda, com capacidade para 420 alunos do pré-4, pré-5 e do primeiro ao quinto ano do ensino fundamental. Acompanhado da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, também entregou as obras de concretagem em 13 ruas do Morro da Torre.



A nova unidade será mais uma a funcionar em tempo integral, com uma estrutura física composta por: sete salas de aula, secretaria, direção, banheiro masculino, banheiro feminino, sala dos professores, banheiro masculino PCD, banheiro feminino PCD, sala de recursos, refeitório, banheiro ADM, paneleiro, despensa, cozinha, pátio externo e estacionamento.

O prefeito Waguinho destacou os avanços na região e citou as realizações que estão transformando todo o bairro de Nova Aurora Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho destacou os avanços na região. “Vamos celebrar as novas conquistas e dar continuidade às realizações que estão transformando todo o bairro de Nova Aurora. É saneamento, drenagem, pavimentação, escolas, saúde. Esse é um projeto de vida e a população merece viver melhor e com mais dignidade”, completou Waguinho.



Momento especial



A primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho reafirmou o compromisso com o crescimento da cidade. “Vejo a felicidade no rosto de cada morador porque esse é um momento especial em Nova Aurora. Seguiremos comprometidos com o desenvolvimento e bem-estar das famílias para continuar construindo um futuro melhor na cidade”, ressaltou Daniela do Waguinho.



Moradores de Nova Aurora de localidades do entorno prestigiaram a inauguração Rafael Barreto/PMBR



Unidade moderna



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, comentou sobre os investimentos na área. “Mais uma entrega da educação com uma unidade moderna e climatizada que vai funcionar em tempo integral, levando assim mais conforto com um ambiente totalmente favorável para a evolução dos alunos”, pontuou Denis.



A moradora de Nova Aurora e membra da paróquia São Jorge e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Maria José da Silva, de 78 anos, compartilhou o sentimento de ver o bairro de cara nova. “Vivo aqui há mais de 50 anos e nunca poderia imaginar que estaríamos inaugurando uma escola nesse lugar onde só existia mato. A comunidade agradece por todas as melhorias e pela linda homenagem ao padre Matteo”, contou Maria José. “A escola ficou linda e climatizada assim como todas as outras que vi essa gestão construir. Agora também temos ruas novas e iluminação pública que só demonstram o crescimento da região”, completou a também moradora do bairro, Cláudia Quintino, de 56 anos, membra da paróquia São Jorge.



Quem foi o padre Matteo Vivalda



Secretário Denis Macedo, primeira ?dama e deputada federal Daniela do Waguinho, prefeito Waguinho com Maria José da Silva, o padre José Antonio e lideranças locais Rafael Barreto/PMBR



Além disso, ele teve a iniciativa de criar a escola Capela São José, que atualmente está localizada na rua Carlos Chagas, na Vila Heliópolis, onde antes funcionava uma igreja. Um dos grandes feitos do padre Matteo foi a criação do primeiro atendimento de saúde na igreja São Jorge. Ele também foi um grande incentivador do mutirão de Nova Aurora, onde lutou incansavelmente por melhorias nas localidades de Nova Aurora, Shangrilá, São Francisco, Itaipu, Xavantes e Heliópolis, mesmo correndo risco de vida.

