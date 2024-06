Por meio da iniciativa, cerca de 350 crianças e jovens entre 6 e 17 anos têm aulas gratuitas de basquete, vôlei, handebol, judô, ballet e hip hop - Divulgação / Felipe Acosta

Por meio da iniciativa, cerca de 350 crianças e jovens entre 6 e 17 anos têm aulas gratuitas de basquete, vôlei, handebol, judô, ballet e hip hopDivulgação / Felipe Acosta

Publicado 23/06/2024 19:46

Belford Roxo - Neste domingo (23), celebra-se o Dia Nacional do Esporte, data criada para valorizar a prática esportiva e promover a conscientização sobre a importância do esporte para a saúde e o bem-estar da população. É com este propósito que a ONG “Sim! Eu sou do meio”, com o patrocínio da Bayer, via lei de incentivo ao esporte, realiza o projeto “Sim! Eu sou do esporte”, em Belford Roxo. Por meio da iniciativa, cerca de 350 crianças e jovens entre 6 e 17 anos têm aulas gratuitas de basquete, vôlei, handebol, judô, ballet e hip hop.



Fundadora e gestora da ONG “Sim! Eu sou do meio”, Débora Silva explica que as ações realmente fazem a diferença na vida das pessoas e contribuem para a diminuição da evasão escolar. “A prática esportiva é um bem social capaz de mudar vidas, principalmente quando realizada em uma região como a Baixada Fluminense, que apresenta baixo Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). O esporte certamente reduz os riscos sociais”, afirma.

O projeto "Sim! Eu sou do esporte" ainda oferece uniformes, materiais esportivos e alimentação para os participantes Felipe Acosta / Divulgação



O IDH compara indicadores de países nos itens riqueza, alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade e outros, com o intuito de avaliar o bem-estar de uma população, especialmente das crianças.



O projeto “Sim! Eu sou do esporte” ainda oferece uniformes, materiais esportivos e alimentação para os participantes. As aulas são compostas por 50 minutos de atividade prática e 10 minutos dedicados ao chamado “momento do professor”, em que o instrutor trata de aspectos como bullying, preconceito, racismo, ética, moral, disciplina, trabalho em equipe e outros temas.



“É um projeto que tem um olhar de inclusão, de oferecer a meninos e meninas acesso ao esporte e à dança, e que ao mesmo tempo que endereça temas que impactam seriamente os jovens, tem um olhar para o território não apenas para que um projeto seja realizado na cidade, mas também que investe, desenvolve e busca parceiros locais e com expertise. A Bayer tem um longo histórico de investimento social na Baixada Fluminense e preza pelo relacionamento com a comunidade local. Há mais de 30 anos, a empresa realiza diversas ações sociais, gerando resultados positivos para a região”, comenta Ana Isabel dos Santos, Líder de Engajamento com Comunidades e Comunicação Interna da Bayer para a América Latina.



As aulas são compostas por 50 minutos de atividade prática e 10 minutos dedicados ao "momento do professor", em que o instrutor trata de aspectos como bullying, preconceito, racismo e outros temas Felipe Acosta / Divulgação



As aulas começaram em abril e estão previstas até dezembro deste ano.



Sobre a Bayer



A Bayer é uma empresa global com competências essenciais nas ciências da vida nos setores de agronegócios e saúde. Seus produtos e serviços são projetados para ajudar as pessoas e o planeta a prosperar, apoiando os esforços para superar os principais desafios apresentados por uma população global em crescimento e envelhecimento. A Bayer está comprometida em impulsionar o desenvolvimento sustentável e gerar um impacto positivo em seus negócios. Ao mesmo tempo, o Grupo pretende aumentar o seu poder de ganho e criar valor através da inovação e do crescimento. A marca Bayer representa confiança, confiabilidade e qualidade. O Brasil representa o segundo maior mercado da Bayer no mundo.



