A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 22/06/2024 13:25

Belford Roxo - Um suspeito foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), no início da manhã deste sábado (22), na Alameda Buena Vista, no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo. Com o homem, os agentes apreenderam: 01 pistola; drogas; munições; 03 rádios transmissores; bases de rádio transmissores; caderno de anotações.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).

Policial militar do 39º BPM com o material apreendido com o suspeito em Belford Roxo Divulgação / Pmerj