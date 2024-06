A EJA é uma oportunidade para quem não conseguiu concluir o ensino fundamental - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 20/06/2024 17:05

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Educação, estará realizando na próxima quarta-feira (26), o “Dia D EJA”, que é uma ação especial dedicada à busca dos jovens, adolescentes e idosos que desejam retomar os estudos e transformar suas vidas por meio da educação. O projeto acontecerá em todas as unidades do município que atendem à Educação de Jovens e Adultos (EJA).



A EJA é uma modalidade da educação básica destinada a jovens e adultos acima de 15 anos que não tiveram acesso e/ou não concluíram o Ensino Fundamental (1º ao 9º Ano). Através da EJA pode-se então resgatar a dignidade daqueles que tiveram que deixar a escola por diferentes motivos, oferecendo uma nova chance de aprendizado, crescimento pessoal e uma oportunidade de conquistar novos horizontes e que podem abrir portas para um futuro melhor.



Busca de aprendizado



O secretário municipal de Educação, Denis Macedo, enfatizou a importância da EJA. “Infelizmente, nem todas as pessoas tiveram oportunidades de receber uma educação de qualidade quando mais jovens, mas isso mudou. Graças a EJA, jovens e adultos terão acesso ao ensino, que é um direito de todos”, frisou. “É realmente gratificante saber que muitos cidadãos de diversas idades, sendo vários deles já idosos, ainda continuam em busca de aprendizado. Pois todos sabemos que nunca é tarde para estudar e buscar uma mudança de vida”, ressaltou Denis.

Maria Isabel Vitório, a Isabel de Oyá, se matriculou na EJA para concluir os seus estudos Rafael Barreto/PMBR



Para mais informações, entre em contato com a central de matrícula e descubra como você pode fazer parte dessa jornada de transformação: 21 96649-5788 (atende também via Whatsapp).