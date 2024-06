O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, destacou a importância do Fórum - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 19/06/2024 17:27

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria de Saúde, realizará entre os dias 26 e 29 de junho, das 9h às 13h, o 1º Fórum de Radiologia da Baixada Fluminense, no Teatro da Cidade, localizado na Avenida Retiro da Imprensa, n° 1.375, no bairro Piam. O objetivo do evento é promover a radiologia do município, mostrando os aspectos humanísticos, éticos, de atualidade e de rentabilidade aos participantes.

A programação contará com três dias de palestras que serão ministradas por profissionais reconhecidos e renomados em suas respectivas subáreas. O Fórum tem como público-alvo os profissionais do ramo, mesmo que não estejam atuando diretamente, estagiários e estudantes da área, médicos, acadêmicos de medicina, diretores de unidades hospitalares e administradores de unidades hospitalares.

Palestras para todos os profissionais

O secretário municipal de Saúde, Christian Vieira, reforçou a importância do Fórum. “Estamos felizes e empenhados em poder realizar essas palestras para todos os profissionais que lá estarão presentes”, relatou. “Esperamos que seja muito proveitoso para todos, pois dessa forma será de grande ganho para toda a nossa população”, finalizou Christian.

Mediadora: Teresa Michele da Costa e Luciana Gomes.

Conteúdos programáticos e seus respectivos palestrantes:

Mamografia - Cátia Benevides

Ética e Humanização - Cátia Benevides

Radiologia Pediátrica - Idris Gusmão

Radioterapia - Edson Santos

Medicina Nuclear - Anderson Pantoja

Ressonância Magnética - Arlindo Capucho

Tomografia Computadorizada - Rhanderson Moreira

Aplicação - José Geraldo

Radiologia Odontológica - Leonardo Garcia

Radiobiologia - Cadu Miranda

Motivacional - Marcello Carlos

Proteção Radiológica - Alexandre Gomes