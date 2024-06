Alunas durante a aula de Samba Fitness - Divulgação

Publicado 19/06/2024 22:37

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo está realizando, nas quintas-feiras, às 19h, em sua quadra de ensaios, na Avenida Boulevard, 1741, no bairro São Vicente, aulas de Samba Fitness. Uma modalidade de dança que ajuda a queimar até 200 calorias em uma hora de dança, aumenta o condicionamento físico, melhora a postura, fortalece ossos e músculos. A apresentadora do Programa Encontro, da TV Globo, Patrícia Poeta foi uma das adeptas dessa modalidade.



“Quero convidar as pessoas de todos os sexos e idades para participarem das aulas de Samba Fit que são gratuitas e beneficiam a saúde, pois ao mesmo tempo em que ensinamos a sambar, incentivamos a prática esportiva e ajudamos a melhorar a autoestima”, falou o professor de Samba Fitness, Yago Sensação.



A modalidade é patenteada pela educadora física e professora de dança Carla Campos, com intuito de unir os passos de samba e ajudar o condicionamento físico.

O professor Yago Sensação com uma das adeptas da modalidade a ex-rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, Patrícia Maranhão Divulgação



As inscrições poderão ser feitas na quadra da escola no horário comercial ou na hora da aula. É necessário identidade, atestado de saúde e comprovante de residência.