A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 18/06/2024 13:44

Belford Roxo – Um traficante foi preso, no final da noite desta segunda-feira (18), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Tucum e Beco Tucum, no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. Com o preso capturado pelos agentes, após tentar fugir, foram apreendidos: 132 pinos de cocaína; 85 sacolés de crack; 133 embalagens de maconha; dinheiro em espécie; 01 rádio transmissor; 01 telefone celular.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).