A ocorrência policial com toda a droga apreendida foi registrada na 54ª DPDivulgação / Pmerj

Publicado 17/06/2024 18:22

Belford Roxo - Um traficante foi preso com uma quantidade de drogas, por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na tarde desta segunda-feira (17), no bairro Bom Pastor, em Belford Roxo. Com o preso foram apreendidos: 100 pinos de cocaína; 105 pedras de crack; 150 unidades de maconha; 01 rádio transmissor; e dinheiro em espécie.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).