A ocorrência policial com o carro recuperado e o preso foi registrada na 54ª DP - Divulgação / PRF

Publicado 17/06/2024 17:53

Belford Roxo - Durante fiscalização na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), Km 178, em Belford Roxo, no início da madrugada deste domingo (16), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um automóvel adulterado, que possuía um registro de roubo, há mais de um ano. Um homem foi preso.

Por volta da meia-noite, a equipe fazia patrulhamento na Dutra e observou um veículo circulando com os faróis apagados. Foi realizado o acompanhamento do carro até a abordagem. Durante a ação, foram feita consultas documentais e leitura do QR Code das placas de identificação, que retornavam a informação de "veículo inexistente".

Em análise mais detalhada dos demais sinais identificadores do veículo, foi verificada a adulteração. Foi possível identificar o automóvel original, que se tratava de um carro com as mesmas características do abordado e possuía um registro de roubo, em fevereiro de 2023, no bairro do Méier, na Zona Norte do Rio de Janeiro.

A ocorrência policial foi registrada na 54ªDP (Belford Roxo).