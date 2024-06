Deputada federal Daniela do Waguinho, professor Julião, Matheus do Waguinho e Waguinho seguram a bandeira da cidade de Belford Roxo em noite histórica - Divulgação / Rafael Barreto

Publicado 16/06/2024 08:36

Belford Roxo - Em uma noite histórica, mais de 30 mil pessoas participaram do lançamento da pré-candidatura de Matheus do Waguinho (Republicanos) à Prefeitura de Belford Roxo. O evento ocorreu na noite deste sábado (15), no campo do Heliópolis Atlético Clube, com uma multidão que lotou todos os cantos do gramado e arquibancadas.

Estiveram presentes as autoridades: o prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), a deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho (União-RJ), o deputado federal Marcelo Crivella (Republicanos), o ex-secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Assuntos Institucionais, André Ceciliano, o deputado federal Lindbergh Farias (PT), dentre outras lideranças.

Matheus do Waguinho inicia discurso no meio da multidão com mais de 30 mil pessoas em Heliópolis Divulgação / Rafael Barreto



Matheus do Waguinho, que também é presidente municipal dos Republicanos em Belford Roxo e atuou como secretário de Gestão e Inovação em Serviços Públicos na cidade, iniciou o discurso no meio da multidão em Heliópolis. “Quero começar essa caminhada de forma muito simbólica mostrando de que lado eu estou, que é do lado do povo, sempre pronto para ouvir e atender”, anunciou. “Temos as condições de fazer a melhor gestão de todos os tempos de Belford Roxo, isso porque terei todo o apoio e experiência de Waguinho e Daniela. Nosso projeto é continuar avançando e transformando a cidade com muito amor e respeito”, completou Matheus.



O prefeito Waguinho enfatizou todo o trabalho realizado em quase 8 anos de gestão. "Olhem para toda a história que construímos na cidade, não é por uma equipe ou um grupo, nós sempre fomos a favor da cidade e dos belforroxenses", pontuou. "Começamos em 2017, fomos eleitos para mudar Belford Roxo, colocamos o coração em tudo que fizemos e entregamos uma cidade que mudou para muito melhor, com diversas realizações na saúde, educação, assistência social e infraestrutura. O povo merece que o sonho continue", finalizou o prefeito Waguinho.

Prefeito Waguinho enfatizou todo o trabalho realizado em quase 8 anos de gestão no município Divulgação / Rafael Barreto



A deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, destacou sobre a parceria com o governo Federal. "Hoje Belford Roxo tem uma ótima relação com o governo Federal e não podemos perder essa oportunidade. Desejo sorte e felicidade, conte comigo para seguirmos trabalhando pelo povo e trazendo mais recursos para a cidade. Deixamos de ser um ponto invisível no mapa para ser referência em todo o Brasil", afirmou Daniela do Waguinho.

O pré-candidato à Prefeitura de Belford Roxo, Matheus do Waguinho, e o pré-candidato a vice-prefeito, professor Julião Divulgação / Rafael Barreto



Representante do governo Federal, André Ceciliano, participou do evento discursando para o público presente. "Belford Roxo está no coração do presidente Lula, e é uma alegria acompanhar os avanços da cidade. Vamos trabalhar unidos para garantir essa continuidade", arrematou André. "Que honra e prazer de fazer parte desse momento. Tenho certeza que Belford Roxo vai conseguir realizar muito mais com a gestão de Matheus à frente da cidade", concluiu o deputado federal Marcelo Crivella.

Matheus do Waguinho ao lado da esposa Vitória, do prefeito Waguinho e deputada Daniela do Waguinho Divulgação / Rafael Barreto



No evento também foi anunciado o pré-candidato a vice-prefeito de Belford Roxo, o professor João Carlos Julião, que cumpriu sete mandatos de vereador na cidade. "Estaremos nesse desafio lado a lado, com muito vigor e sabedoria para transformar a cidade em um lugar ainda melhor para todos", afirmou Julião.

Mais de 30 mil pessoas lotaram o campo de Heliópolis para celebrar a pré-candidatura Divulgação / Kristian Amarante