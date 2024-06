A ocorrência policial com todo o material apreendido foi registrada na 54ª DP - Divulgação / Pmerj

Publicado 15/06/2024 13:32

Belford Roxo - Diversos carregadores de pistola e uma granada foram apreendidos, nesta sexta-feira (14), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), durante a Operação no Complexo de Comunidades do São Leopoldo e Parque Floresta.

Foram apreendidos: 05 carregadores de pistola 9mm; 01 carregador de pistola 9mm com extensor; 04 carregadores de pistola .40; 01 granada; 01 carregador de rádio transmissor; 01 cinto tático; 01 porta carregador de pistola; 02 rádios transmissores; 01 camisa da polícia; 01 bandoleira.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).