Depois de entregar a praça Leandro da Cruz Madeira, a Prefeitura pavimentou diversas ruas no Barro Vermelho - Rafael Barreto/PMBR

Depois de entregar a praça Leandro da Cruz Madeira, a Prefeitura pavimentou diversas ruas no Barro VermelhoRafael Barreto/PMBR

Publicado 14/06/2024 16:35

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo prossegue com o trabalho de asfalto em toda a cidade. Na quarta-feira (12), equipes estiveram presentes pavimentando a rua Águia Branca, no Parque Suécia e a rua Paraíso, no Barro Vermelho.



Além do pacote de obras de urbanização, o Parque Suécia está recebendo também manutenção da iluminação pública nas vias do bairro. Já o Barro Vermelho, após a inauguração da grande praça Leandro da Cruz Madeira (Tamanco), a Prefeitura deu prosseguimento nas obras de asfaltamento que contemplará dezenas de ruas, como a Alameda Andréia, Rua Dona Sofia e demais vias do entorno da nova área de lazer.

A Rua Águia Branca foi pavimentada, no Parque Suécia, que também está recebendo manutenção na iluminação pública Rafael Barreto/PMBR