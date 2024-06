A votação transcorreu em clima de tranquilidade e mais de 90 alunos puderam escolher os representantes - Henrique Gomes/PMBR

Publicado 13/06/2024 17:49

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Ouvidoria Geral, está na reta final para eleger os ouvidores mirins do município. Nesta quinta-feira (13), foi a vez da Escola Municipal José Hamilton Lomar, no Parque Suécia, escolher os representantes da unidade. Mais de 90 alunos, do sexto ao oitavo ano de escolaridade, participaram das eleições.



A ouvidora mirim eleita foi a aluna, Kamilly Victoria da Silva, de 13 anos. Em segundo lugar ficou Maria Eduarda de Moura, 14, e em terceiro Nichollyh Queiroz, 12, como as duas suplentes. De acordo com o projeto Ouvidor Mirim, os alunos serão responsáveis por receber e repassar as demandas das unidades para a Ouvidoria Geral, que direcionará para os órgãos competentes.

Diretor da escola David, Maria Eduarda, a vencedora Kamilly, Nichollyh e ouvidora geral Joice Bigatti Henrique Gomes/PMBR



No dia 20 de junho está marcada a posse de todos os ouvidores mirins da rede municipal de ensino, na escola municipal Arthur Araújo Lula da Silva. A Ouvidora Geral do município, Joice Bigatti, enfatizou o trabalho realizado nas escolas. "Hoje foi mais um dia especial do projeto que está na reta final das eleições. O ouvidor mirim tem a missão de encaminhar demandas das escolas e do bairro para nós encontrarmos as melhores soluções em conjunto", explicou Joice, ao lado do diretor da unidade, David de Souza.

Os alunos fizeram fila para a votação que escolheu os representantes da escola na Ouvidoria Mirim Henrique Gomes/PMBR



A nova ouvidora mirim da escola municipal José Hamilton Lomar, Kamilly Victoria, comentou sobre a experiência das eleições. "Fui em todas as salas falar sobre meus planos e projetos, me apresentei e também já anotei novas ideias", contou. "Com a vitória de hoje, já vou organizar tudo para começar a enviar para a Ouvidoria Geral, sei que vou conseguir cumprir esse papel com excelência", compartilhou Kamilly.