A Vila Olímpica de Belford Roxo vem realizando aulas de vôlei todas as terças e quintas-feiras - Rafael Barreto / PMBR

A Vila Olímpica de Belford Roxo vem realizando aulas de vôlei todas as terças e quintas-feirasRafael Barreto / PMBR

Publicado 12/06/2024 17:36

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo vem realizando aulas de vôlei todas as terças e quintas-feiras, das 15h30 às 18h. O voleibol é um esporte coletivo praticado numa quadra dividida em duas partes por uma rede, possuindo duas equipes de seis jogadores em cada lado. A idade mínima para participar é 14 anos.



A vila olímpica está de portas abertas para quem se interessar em praticar atividades físicas e até treinar para alguma competição. O complexo esportivo é um dos maiores da Baixada Fluminense e oferece o acesso a mais de 25 modalidades esportivas à população. A partir dos seis anos de idade já pode se matricular em qualquer tipo de atividade disponível no local.



Laços de amizade



Todas as atividades são oferecidas gratuitamente. Para se matricular sendo menor de idade é necessário: um adulto presente com documento para assinar; certidão de nascimento ou RG; comprovante de residência; declaração de escolaridade; uma foto 3×4 para cada atividade desejada e atestado médico. E sendo maior de idade é necessário: carteira de identidade; comprovante de residência; uma foto 3×4 para cada atividade desejada e atestado médico.

Giovana Barros, 14 anos, contou que o vôlei foi o esporte que a encantou e trouxe um ar de esperança Rafael Barreto / PMBR



Giovana Barros, 14 anos, contou que o vôlei foi o esporte que a encantou. “O vôlei sempre trouxe um ar de esperança com a forma coletiva que é o esporte. E aqui é um ambiente muito gostoso, onde pude criar laços de amizade e melhorar minha saúde”, frisou. “Eu sempre joguei muito por diversão, mas no início desse ano eu entrei em um time de base e percebi que quero levar isso adiante. E tudo começou aqui na Vila Olímpica”, finalizou Giovana.



A Vila Olímpica fica no bairro Nova Piam, na Rua Lecílio, s/n. Giovana Barros, 14 anos, contou que o vôlei foi o esporte que a encantou. “O vôlei sempre trouxe um ar de esperança com a forma coletiva que é o esporte. E aqui é um ambiente muito gostoso, onde pude criar laços de amizade e melhorar minha saúde”, frisou. “Eu sempre joguei muito por diversão, mas no início desse ano eu entrei em um time de base e percebi que quero levar isso adiante. E tudo começou aqui na Vila Olímpica”, finalizou Giovana.A Vila Olímpica fica no bairro Nova Piam, na Rua Lecílio, s/n.