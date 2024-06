O diretor municipal da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wagner Matheus, enfatizou a importância da capacitação - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 11/06/2024 17:14

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, promoveu uma capacitação de notificação relacionada ao trabalho para os profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no Teatro da Cidade. Nesta terça-feira (11), a capacitação foi feita com a equipe técnica do Hospital Municipal da cidade.



A capacitação abordou diferentes temas relacionados a acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, acidente com material biológico e até a saúde mental dos profissionais. Além do treinamento, os participantes também realizaram uma aula de ginástica laboral com uma fisioterapeuta. O encontro teve a presença da coordenadora do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador (Cerest) Regional de Nova Iguaçu, Paula Almeida, responsável por sete municípios incluindo Belford Roxo, o ouvidor municipal da Saúde, Jaisson Oliveira e a responsável técnica de enfermagem do SAMU, Larissa Lessa.



Saúde dos profissionais



O diretor municipal da Divisão de Atenção à Saúde do Trabalhador, Wagner Matheus, enfatizou a importância da capacitação. “Estamos intensificando a respeito das notificações relacionadas ao trabalho que geram recursos para a cidade que são utilizados em ações para a saúde dos profissionais”, informou. “Além disso, é fundamental atualizar as equipes por conta da rotatividade e para ampliar os índices de notificação visando uma melhor qualidade de vida dos colaboradores”, completou Wagner.

O secretário executivo do SAMU de Belford Roxo, Leonardo Rios, pontuou sobre o encontro. “A equipe do SAMU atua em diversos atendimentos emergenciais com casos de acidentes de trabalho, tanto da própria equipe como do trabalhador de outras áreas Tenho certeza que os profissionais saíram preparados para realizar um serviço ainda melhor e sem dúvidas quanto aos procedimentos de cadastro das notificações”, afirmou Leonardo.

