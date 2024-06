Com o preso os policiais militares apreenderam: 01 réplica de pistola; dois telefones celulares; dinheiro em espécie e uma touca ninja - Divulgação / 39º BPM

Com o preso os policiais militares apreenderam: 01 réplica de pistola; dois telefones celulares; dinheiro em espécie e uma touca ninjaDivulgação / 39º BPM

Publicado 10/06/2024 10:47

Belford Roxo – Um criminoso com quatro anotações criminais, foi preso por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), após se envolver em um acidente de carro, depois de tentar fugir da abordagem dos agentes, na madrugada desta segunda-feira (10), no bairro Maringá, em Belford Roxo.



Na ação, os policiais militares apreenderam com o preso: 01 réplica de pistola; dois telefones celulares; dinheiro em espécie e uma touca ninja.



A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).