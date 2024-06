Das 9h às 13h, foram feitos 994 atendimentos na ação social, que aconteceu na Rua Sófocles, esquina com a Rua Joinville - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 07/06/2024 17:20

Belford Roxo - Os moradores do bairro Jardim do Ipê, em Belford Roxo, tiveram vários serviços da Prefeitura disponibilizados, nesta sexta-feira (07), bem pertinho de casa. A oportunidade foi oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), através do Projeto Cidadania em Ação. O evento que tem a parceria da Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Segurança Pública, Secretaria Municipal de Transporte e Secretaria Municipal de Trabalho, Renda e Economia Solidária, aconteceu na Rua Sófocles, esquina com a Rua Joinville. Foram realizados 994 atendimentos, das 9h às 13h.



Quem passou por lá, encontrou os seguintes serviços à disposição como: Cadastro Único, Bolsa Família Isenção de Identidade, Isenção de Certidão de Nascimento, Isenção de Certidão de Casamento, Isenção de Certificado Militar, Certidão de Óbito, Retificação de Certidões, Casamento Civil, Cartão do SUS, Vaga Legal, Passe Interestadual, Agendamento Riocard Sênior, Corte de Cabelo, Beleza, Vacinas, Aferição de Pressão e Glicose, Vale Social, Primeira e Segunda Via de CPF/retificação, BPC/LOAS, Agendamento de RG, Realização de Preventivo, da Vacina, , Pesagem Bolsa Família, Aferição de Pressão Teste de Glicose, exame de vista e Serviço de Beleza.

Kaylane Leão aproveitou a oferta do serviço de beleza gratuito e fez limpeza de pele e acertou a sobrancelha Jeovani Campos /PMBR



Resgate da Cidadania



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, chegou cedo, acompanhou os atendimento e conversou com os moradores. “Sem dúvida, esse projeto é um resgate à cidadania. Ouvi vários relatos de pessoas que conseguiram resolver pendências acumuladas por falta de tempo e oportunidade. Fico feliz em fazer parte de um governo que caminha ao lado da população”, disse.



Quem não perdeu a oportunidade foi a jovem Kaylane Leão, 16 anos. Ela aproveitou a oferta do serviço de beleza gratuito e fez limpeza de pele e acertou a sobrancelha. "Estou muito satisfeita. Fiz o que queria e ainda economizei. A nossa Prefeitura está de parabéns", afirmou sorridente.

A oportunidade foi oferecida pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), através do Projeto Cidadania em Ação Rafael Barreto / PMBR



O aposentado e morador do Jardim do Ipê, Cleber Dias, 65, aproveitou a ação para conseguir uma isenção de identidade e casamento. "Fui muito bem atendida e estou feliz por sair hoje com tudo encaminhado porque em breve estarei casado. Agradeço pela organização e orientação de toda a equipe, a cidade está crescendo e se desenvolvendo", compartilhou Cleber.

O Projeto Cidadania em Ação ofereceu uma série de serviços gratuitos no Jardim do Ipê Jeovani Campos /PMBR