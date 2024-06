A diretora Melise Fremiot é a convidada do Cine Clube Donana - Divulgação

Publicado 06/06/2024 23:07

Belford Roxo – O Centro Cultural Donana, em Belford Roxo, promove nesta sexta-feira (07), a partir das 18h30, o Cineclube Donana. Serão exibidos os filmes “Nós, Palhaças” e “Lina”. Na sequência, haverá um bate-papo com a diretora Melise Fremiot. A entrada é gratuita.

Em 2022, a convite do projeto Picadeiro Móvel - SESC RJ, Melise Fremiot roteirizou e dirigiu o curta documental "Nós, Palhaças" Divulgação

O bate-papo contará com acessibilidade e interpretação em Libras. Alguns dos filmes contam com legenda e/ou audiodescrição.



Em 2021, Melise Fremiot dirigiu o filme "Lina", que teve sua estreia no Festival do Rio, o maior festival de cinema da América Latina Divulgação

O projeto conta com o patrocínio do Governo do Estado, através da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo.



Melise Fremiot



Nascida em Nilópolis, na Baixada Fluminense, Melise é produtora e cineasta. Estudou na Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu, a primeira escola de audiovisual da Baixada Fluminense. Em parceria com o Sesc Nova Iguaçu, co-idealizou o Cineclube Digital. No ano de 2012, passa a fazer parte da Porque Não Filmes, produzindo o curta “O Dia Que a Terra Não Acabou” (2013), roteirizando e dirigindo a ficção “Dias e Dias” (2015) e o documentário “Um Filme para Gerson” (2015). Elencou a equipe de produção do longa documental “Prédio Posto 13 - Meu Nome é União”(2020). Em 2021, dirigiu o filme “Lina”, que teve sua estreia no Festival do Rio, o maior festival de cinema da América Latina. Em 2022, a convite do projeto Picadeiro Móvel - SESC RJ, roteirizou e dirigiu o curta documental “Nós, Palhaças”



O Centro Cultural Donana fica na Rua Aguapeí, 197, bairro Piam, em Belford Roxo .