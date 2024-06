De acordo com um dos projetos na região, mais de 15 ruas receberam obras de saneamento e drenagem - Rafael Barreto / PMBR

Publicado 05/06/2024 15:43

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo segue transformando o bairro Recantus, que está sendo contemplado com obras de asfaltamento. Homens e máquinas estiveram, nesta quarta-feira (05), na rua Comercial aplicando a primeira camada de pavimentação asfáltica.



De acordo com um dos projetos na região, mais de 15 ruas receberam obras de saneamento e drenagem e agora chegou a etapa final de asfaltamento. As ruas Dionísio da Costa, Antônio Duarte, Solidão e Beco 1 são algumas das vias contempladas.

A autônoma e moradora do Recantus, Francisca Neuda mora na localidade há 40 anos e comemorou a chegada das obras Rafael Barreto / PMBR



A autônoma e moradora do Recantus, Francisca Neuda, de 43 anos, comentou sobre a chegada das obras. "Moro há 40 anos no bairro e essas melhorias representam a realização de um sonho. Aqui era abandonado, só havia lama e mato, com o asfalto no chão posso até caminhar de tênis branco", ressaltou. "Agradeço demais pelo compromisso da gestão municipal que realizou com rapidez as obras que a comunidade estava precisando", completou Francisca.