A agente de combate a endemias, Aline Lopes, atualizou a caderneta com vacina da gripe e as duas doses contra a raivaRafael Barreto/PMBR

Publicado 03/06/2024 17:36

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através do Departamento de Vetores e Zoonoses, realizou nesta segunda-feira (03) mais uma etapa de atualização da carteira vacinação e a segunda dose da pré-exposição contra a raiva (profilaxia feita com duas doses de vacina) para 230 agentes de combate a endemias.



A imunização aconteceu em parceria com a Secretaria Executiva de Epidemiologia com o objetivo de garantir a saúde dos profissionais da linha de frente, seja nas ações de visitação às residências ou em campanhas de vacinação animal. As vacinas foram aplicadas na Diretoria Executiva de Controle de Vetores e Zoonoses, no bairro Prata.

Proteção para os agentes



O responsável técnico pelas Atividades de Combate aos Vetores, Mauro Sérgio Vieira, enfatizou a relevância do oferecimento das vacinas. "Nossos profissionais trabalham com risco de exposição ao vírus da raiva e essa profilaxia fortalece o sistema imunológico caso ocorra esse cenário. Seguimos essa recomendação para proteger todos os agentes, oferecendo também vacinas de antitetânica e influenza", contou Mauro.

A agente de combate a endemias, Aline Lopes, de 40 anos, atualizou a caderneta com a vacina da gripe e as duas doses contra a raiva. "Estive na semana passada tomando a vacina Influenza, a primeira dose da antirrábica e hoje estou feliz em completar a imunização", explicou. "Diariamente visitamos casas com animais e também realizamos operações de vacinação que colocam as equipes em risco, esse cuidado preventivo é fundamental", finalizou Aline.