As alunas concluintes fazem parte de unidades em Ipanema e Cidade de Deus, Barra do Piraí; Belford Roxo; Resende; Itaboraí; e São Pedro da AldeiaFelipe Correa / Faetec

Publicado 31/05/2024 17:52 | Atualizado 31/05/2024 17:53

Rio - A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), junto a Secretaria de Estado da Mulher, realizou na última semana, a formatura das alunas que concluíram cursos oferecidos na primeira rodada do Programa Pronatec Mulheres Mil. Ao todo, 166 mulheres receberam certificado de conclusão de curso e outras 188, que ainda vão se formar, receberam menção honrosa.

As alunas concluintes fazem parte de unidades da Faetec em Ipanema e Cidade de Deus, na cidade do Rio; em Barra do Piraí; Belford Roxo; Resende; Itaboraí; e São Pedro da Aldeia. A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no Palácio da Guanabara, com a presença do secretário de estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauro Azevedo Neto; a secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar; a presidente da Faetec, Caroline Alves; e a deputada estadual, Célia Jordão.



O Programa Pronatec Mulheres Mil é uma iniciativa do Ministério da Educação voltada para a inclusão social, profissional e autonomia financeira de mulheres por meio da educação. São destinadas vagas em cursos de Qualificação Profissional a mulheres vítimas de violência, vulnerabilidade ou risco social.

A presidente da Faetec, Caroline Alves, expressou sua admiração ao programa e às formandas, destacando o impacto transformador da iniciativa.



“Esse é mais um programa da nossa instituição pelo qual eu tenho muito carinho, pois ele representa uma chance de recomeçar. Parabenizo a todas as mulheres que estão se formando e construindo um futuro melhor para suas famílias. Agradeço a todos que vieram prestigiar nossas alunas e agradeço ainda aos servidores da Faetec, especialmente aos que atuam diretamente no Programa Mulheres Mil. Vocês fazem parte dessa formação, que é um divisor de águas na vida de tantas mulheres”, declarou a presidente Caroline Alves.



A secretária de Estado da Mulher, Heloisa Aguiar, ressaltou a importância do programa Pronatec Mulheres Mil não apenas na vida das alunas, mas também na comunidade e na sociedade como um todo.



“Cada vez que entregamos um certificado de conclusão de curso, uma vida se transforma, a vida de uma família se transforma, e a sociedade também ganha com isso. Parabéns a todas vocês, porque é um motivo de muita alegria para a Secretaria estadual da Mulher e a Faetec fazer a política pública chegar na ponta, atuando para a inserção das mulheres no mundo do trabalho”, declarou a secretária.



A Maria Gabriela Oliveira da Silva concluiu o curso de Agente de Recepção e Reservas em Meios de Hospedagem, ela compartilhou sua jornada de superação e transformação proporcionada pelo curso, contando desafios pessoais que enfrentou.

“Estou passando por um período difícil, de depressão e ansiedade. Eu não conseguia sair de casa, me interessei pelo curso porque minha mãe insistiu muito e, para mim, foi um grande passo. Para quem não conseguia sair de casa e nem se comunicar com as pessoas por medo, fazer o curso, participar das aulas e estar aqui hoje, para mim, é uma grande vitória. É gratificante, espero ter outras oportunidades de fazer outros cursos, aprimorar meu currículo e explorar as oportunidades de trabalho que surgirem”, declarou a aluna de 25 anos que, com o certificado do curso profissionalizante, pretende ingressar no mercado de trabalho na área de turismo.



Atualmente, estão em curso as aulas da terceira rodada do Pronatec Mulheres Mil, que já alcançou mais de 20 municípios do Estado.