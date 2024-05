Equipe Sub?15 realizando treino para enfrentar o Brescia - Isaac Timóteo / SEBR

Equipe Sub?15 realizando treino para enfrentar o BresciaIsaac Timóteo / SEBR

Publicado 30/05/2024 22:59

Belford Roxo - As equipes de futebol das divisões de base da Sociedade Esportiva Belford Roxo terão vários confrontos neste feriadão. Quatro categorias diferentes entrarão em campo com a missão de buscar a vitória. Pela Copa União de Base Banlek 2024 serão os seguintes jogos: na sexta-feira (31), às 9h, no Campo do Esporte Clube Pau Grande, o Brescia Clube (Sub-15) enfrenta o Belford Roxo. Em seguida, às 11h é a vez da categoria Sub–17.

No sábado (01), às 9h30, no Estádio Nélio Gomes, o Belford Roxo Sub-16 faz o jogo de volta das quartas de finais contra o 7 de abril, e a rapaziada do Sub-20 joga, às 11h30.

Finalizando a série de jogos, a equipe belforroxense Sub-16, no domingo (02), às 13h30, na Vila Olímpica de Nilópolis vai pegar o Audax pela competição Baixada Cup Futebol de Campo 2024.

O coordenador Custódio Junior mostrando o esquema de jogo para os jovens atletas Isaac Timóteo / SEBR



“Trabalhamos bastante os jogadores de todas as categorias nos exercícios de resistência e aspectos táticos devido a sequência de jogos importantes. O Sub–15 e 17 participam do segundo jogo da repescagem das quartas de finais da Copa União. O Sub–16 vencendo partirá para semifinal da Copa União e passa da fase classificatória do Baixada Cup e o Sub–20 primeiro jogo das quartas de finais da Copa União. Será um final de semana decisivo com a obrigação de resultados positivos em todas competições”, falou o coordenador dos times de base, Custódio Junior.



O Belford Roxo está na Série B1 da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e possui 600 crianças e jovens em seu quadro de atletas, sendo equipes de Base e Escolinha. “Trabalhamos bastante os jogadores de todas as categorias nos exercícios de resistência e aspectos táticos devido a sequência de jogos importantes. O Sub–15 e 17 participam do segundo jogo da repescagem das quartas de finais da Copa União. O Sub–16 vencendo partirá para semifinal da Copa União e passa da fase classificatória do Baixada Cup e o Sub–20 primeiro jogo das quartas de finais da Copa União. Será um final de semana decisivo com a obrigação de resultados positivos em todas competições”, falou o coordenador dos times de base, Custódio Junior.O Belford Roxo está na Série B1 da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) e possui 600 crianças e jovens em seu quadro de atletas, sendo equipes de Base e Escolinha.