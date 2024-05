O programa "Música e Letramento" utiliza práticas educativas que abrangem literatura, escola de funk e aulas musicais de matemática - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 29/05/2024 16:57

Belford Roxo - O professor Carlos Carvalho, atualmente lecionando no quinto ano da Escola Municipal Deputado Oswaldo Lima, no bairro São Bernardo, venceu a etapa regional do “Prêmio Magda Soares: Transformando Vidas Pela Leitura” representando a rede municipal de ensino de Belford Roxo. O professor disputa agora a etapa estadual do prêmio organizado pela Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro (SEEDUC-RJ), em parceria com a União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME-RJ) que está prevista para o mês de novembro.



O objetivo principal do prêmio é identificar, valorizar e divulgar experiências educativas transformadoras e criativas no âmbito da alfabetização. Os critérios considerados incluem impacto, contextualização, aplicabilidade, engajamento e inclusão. O reconhecimento visa destacar o excelente trabalho dos profissionais da Educação Básica das redes públicas municipais do Estado do Rio de Janeiro.

A aluna Larissa Beatriz (à direita) gosta de utilizar a música para aprender diversas matérias, principalmente matemática Rafael Barreto/PMBR



Práticas educativas



Cercado pelos alunos, o professor Carlos Carvalho, compartilhou sobre a experiência de vencer o prêmio e da metodologia aplicadas nas aulas. "É um momento feliz de vitória e reconhecimento de um trabalho que já realizo há mais de uma década, que é o "Música e Letramento", com práticas educativas que abrangem literatura, escola de funk e aulas musicais de matemática", contou Carlos. "A intenção é sempre trazer aulas dinâmicas, criativas, com mais afeto e inclusão. Tudo isso construído através do diálogo com os alunos, utilizando a música como a principal ferramenta agregadora", concluiu Carlos, que também já foi dinamizador da sala de leitura na escola, publicou em 2017 o livro infantil "Xavier" e segue animado na disputa da etapa estadual.

Carlos carvalho acompanha de perto o desenvolvimento dos alunos no projeto "Música e Letramento" Rafael Barreto/PMBR



Motivo de orgulho



O diretor da escola municipal Deputado Oswaldo Lima, Marcelo Guedes, ressaltou o impacto positivo das práticas pedagógicas inovadoras na unidade. "É motivo de orgulho ter o professor Carlos fazendo parte do nosso corpo docente, um profissional exemplar e inspirador para todos da comunidade escolar. Percebemos diariamente o quanto ele se empenha em estimular a criatividade e curiosidade das crianças, criando um ambiente extremamente favorável para a educação", finalizou Marcelo.

Os alunos participam ativamente das aulas e muitos já melhoraram o desempenho em diversas matérias Rafael Barreto/PMBR



A aluna do quinto ano da escola municipal Deputado Oswaldo Lima, Larissa Beatriz da Silva, de 10 anos, enfatizou sobre os momentos de aprendizado. "As aulas do professor Carlos são animadas e com ótimas explicações, sempre saímos aprendendo um novo conteúdo e ele tira todas as dúvidas", relatou. "Adoro aprender com música, principalmente matemática, pois fica muito mais fácil. Já fizemos alguns minishows na quadra da escola com diferentes temas. Também fizemos uma grande festa para comemorar a conquista do prêmio do professor", acrescentou Larissa.