O prefeito Waguinho de a deputada Daniela do Waguinho descerraram a placa de inauguração da escola Wanda Jansen MachadoRafael Barreto / PMBR

Publicado 28/05/2024 17:30

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), inaugurou nesta terça-feira (28), a Escola Municipal Wanda Jansen Machado, no Morro do Machado, no bairro Jardim Ideal II. A unidade terá capacidade para 460 alunos da educação infantil (pré 4 e pré 5) e anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano), entre os turnos de manhã e tarde.



A estrutura física da unidade compõe-se de: secretaria, banheiro administrativo (feminino), banheiro administrativo (masculino), sala da direção /especialistas, sala dos professores, quatro salas de aula, pátio interno com refeitório, banheiro masculino com mictório e acessibilidade, banheiro feminino com acessibilidade e área externa.

Prefeito Waguinho, deputada Daniela do Waguinho, Zenaide Jansen e secretário Denis Macedo cortaram a faixa de inauguração Rafael Barreto / PMBR



O prefeito Waguinho enalteceu a importância da escola. "As crianças que moram aqui no bairro não vão mais precisar atravessar a Avenida Automóvel Clube que é tão perigosa só para estudar. Agora elas vão estar estudando aqui onde residem", declarou. "Nós estamos aqui fazendo uma entrega muito especial para todas as crianças, porque o futuro são elas. E eu tenho certeza que daqui sairão grandes doutores, psicólogos, advogados, e muitos outros profissionais respeitados com um futuro muito promissor", finalizou a primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho.

Moradores da região compareceram à inauguração e ficaram felizes com uma escola nova no bairro Rafael Barreto / PMBR



Família orgulhosa



O secretário Municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, declarou estar comemorando mais um dia de vitória. "Estou muito feliz por saber que o nosso trabalho impacta as pessoas aqui em Belford Roxo, que continua crescendo. Então, vamos continuar conquistando porque nós merecemos", afirmou Matheus. "Precisamos pensar no significado que é uma entrega para essa comunidade, que merece e precisa ser respeitada e acolhida, mas que nunca foi. Por isso, não podemos deixar de falar do trabalho do prefeito Waguinho, que teve a coragem e a responsabilidade de trazer uma escola aqui para o Morro do Machado", afirmou o secretário de Educação, Denis Macedo.

Filha de Wanda Jansen, Zenaide Jansen recebe do prefeito Waguinho e da deputada federal Daniela do Waguinho uma placa de homenagem Rafael Barreto / PMBR



A moradora do bairro Jardim Ideal II, Rosângela Campagnucci, 58 anos, contou que a inauguração é uma grande felicidade para todos moradores do bairro. "Antes ele era só um colégio abandonado, quebrado e até perigoso quando se passava com tudo escuro por aqui. Agora está uma beleza", frisou. Eu agradeço muito ao prefeito Waguinho e à deputada Daniela. Creio que daqui para frente só teremos melhorias para o nosso bairro.", finalizou Rosângela, ao lado de sua neta Sofia Samparoni, 5.



A moradora do bairro Jardim Ideal II, Rosângela Campagnucci, 58 anos, contou que a inauguração é uma grande felicidade para todos moradores do bairro. "Antes ele era só um colégio abandonado, quebrado e até perigoso quando se passava com tudo escuro por aqui. Agora está uma beleza", frisou. Eu agradeço muito ao prefeito Waguinho e à deputada Daniela. Creio que daqui para frente só teremos melhorias para o nosso bairro.", finalizou Rosângela, ao lado de sua neta Sofia Samparoni, 5.

A filha da homenageada, Zenaide Jansen Machado, 81, afirmou estar honrada em ver o nome de sua mãe em uma escola. "Mamãe foi uma pessoa devotadíssima à educação e eu estou muito orgulhosa pelo nome de mamãe estar em um bairro onde crianças têm necessidade", declarou. "A coisa mais importante para se inaugurar é a escola, porque a educação é o nosso futuro. E por isso, eu estou dando nota milhões para esse trabalho maravilhoso do Waguinho com a Daniela", finalizou Zenaide.

A filha da homenageada, Zenaide Jansen Machado, afirmou estar honrada em ver o nome de sua mãe em uma escola Rafael Barreto / PMBR



Darcy Ribeiro: um aluno ilustre



Nascida em Belém do Pará em 4 de outubro de 1907, Wanda Jansen Machado dedicou sua vida à educação. Sempre muito comunicativa e simpática com todos, foi responsável pela alfabetização de diversas crianças (inclusive seus filhos) em casa. Seu aluno mais ilustre foi o antropólogo, sociólogo, historiador, escritor e político brasileiro Darcy Ribeiro. Casada com Francisco Marques Machado e mãe de três filhos: Zenaide, Vânia e Humberto. Teve ainda quatro netos e, até os dias atuais, três bisnetos. Ela morreu aos 93 anos, de causas naturais, em 17 de agosto de 2000.