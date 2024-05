O sargento Moisés com os troféus conquistados na Corrida dos Fuzileiros Navais - Divulgação / 39º BPM

O sargento Moisés com os troféus conquistados na Corrida dos Fuzileiros NavaisDivulgação / 39º BPM

Publicado 27/05/2024 23:56

Belford Roxo – O 1° sargento policial militar e atleta, Moisés, do 39º BPM (Belford Roxo), brilhou mais uma vez como capitão da equipe que conquistou a Corrida dos Fuzileiros Navais, neste domingo (26), no Aterro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro.



Com uma trajetória impressionante, Moisés já participou de cinco edições da corrida de 5km, conquistando o título de campeão em quatro delas, sendo vice-campeão em uma.

Equipe liderada pelo sargento PM Moisés no alto do pódio da Corrida dos Fuzileiros Navais no Aterro do Flamengo Divulgação / 39º BPM