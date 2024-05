Atletas do Belford Roxo ensaiando jogadas para o jogo com o 7 de abril - Divulgação / Jackson Azevedo

Publicado 24/05/2024 16:45

Belford Roxo - O invicto Belford Roxo categoria Sub–16 vai duelar com o 7 de Abril, neste sábado (25), às 13h, no Piranema Atlético Clube, em Seropédica, no primeiro jogo das quartas de finais da Copa União de Base Banlek 2024. Os dois times se enfrentaram na quinta rodada da competição, no mês passado, e os belforroxenses ganharam por 5 a 1.



“Vamos entrar muito bem em campo com o time titular completo, o atacante Kauê voltou de suspensão e o volante Breninho de uma lesão. Temos feito excelentes treinos para buscar o campeonato que será histórico para o Belford Roxo”, falou o técnico David Fernandes.

Técnico David Fernandes (C), volante Breninho (D), durante o treino para enfrentar o 7 de abril Divulgação / Jackson Azevedo



Na primeira fase da competição, os Sinistrinhos de Bel saíram invictos com um saldo de 39 gols.

