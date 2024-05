Os usuários do equipamento assistiram a animação Divertida Mente", que tem uma temática e conceitos criativos sobre os sentimentos humanos - Rafael Barreto/PMBR

Os usuários do equipamento assistiram a animação Divertida Mente", que tem uma temática e conceitos criativos sobre os sentimentos humanosRafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal Executiva de Saúde Mental, realizou na quinta-feira (23) uma sessão de cinema na sede do CAPS II, em Areia Branca, para marcar o Dia da Luta Antimanicomial, lembrado em 18 de maio.



A diretora do CAPS II, Hanna Nazario, trouxe a animação “Divertida Mente” para os usuários do equipamento, com uma temática e conceitos criativos sobre os sentimentos humanos. “A experiência funcionou com uma integração social e extensão ao trabalho terapêutico, além de oferecer a oportunidade de ir ao cinema e ampliar o engajamento dos usuários e funcionários no processo de tratamento”, contou a diretora.



A coordenadora municipal da Divisão de Saúde Mental, Camila Cortes, destacou a importância da ação. “Esse é mais um dos projetos para desenvolver a autonomia dos nossos usuários e garantir atividades mais lúdicas que trabalham a psicologia das emoções”, ressaltou. “A dinâmica dessa atividade foi voltada para o tema antimanicomial que reforça o tratamento com processos de integração social, reinserção ao núcleo familiar e suporte multidisciplinar”, finalizou Camila.

A data de 18 de maio é celebrada em todo país como o Dia da Luta Antimanicomial em referência a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental, realizada em 1987. Na ocasião, foi elaborado um documento que propôs a reformulação do modelo assistencial em saúde mental e a reorganização dos serviços.