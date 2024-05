O posto do Detran-RJ de Belford Roxo, no Shopping Carrefour, está incluído no mutirão, e funcionará de 8h às 12h - Márcio Leandro / Detran-RJ

O posto do Detran-RJ de Belford Roxo, no Shopping Carrefour, está incluído no mutirão, e funcionará de 8h às 12hMárcio Leandro / Detran-RJ

Publicado 23/05/2024 14:06





Serão disponibilizados os serviços de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão da segunda via do documento, entre outros.



Para ter acesso ao serviço, é necessário um agendamento prévio que pode ser feito pelo site do Detran (



Lista de postos participantes e horário de atendimento Belford Roxo - O Detran-RJ realizará, neste sábado (25), um mutirão especial para emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Ao todo, serão disponibilizadas 790 vagas em 14 postos de atendimento na capital, na Região Metropolitana e no interior do Estado. O posto de Belford Roxo, no Shopping Carrefour, está incluído no mutirão, de 8h às 12h.Serão disponibilizados os serviços de primeira habilitação, renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e emissão da segunda via do documento, entre outros.Para ter acesso ao serviço, é necessário um agendamento prévio que pode ser feito pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo Teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042. Para realizar os serviços disponibilizados no mutirão, é necessário que o usuário pague o Duda correspondente, que pode ser obtido no site do Bradesco ( www.bradesco.com.br ).

- Shopping Carrefour – Av. Jorge Julio da Costa Santos, 200 – Belford Roxo – De 8h às 12h



- Américas Shopping – Avenida das Américas, 15.500 – Recreio dos Bandeirantes – De 8h às 12h



- West Shopping – Estrada do Mendanha, 555 – Campo Grande – De 10h às 14h



- Boulevard Rio Shopping – Rua Barão de São Francisco, 236, 5º piso - Vila Isabel – De 9h às 13h



- Partage Shopping – Avenida Presidente Kennedy, 425 – São Gonçalo – De 10h às 14h



- Japeri – Praça Manoel Marques s/n – Japeri – De 8h às 12h



- Macaé – Avenida dos Jesuítas, s/n – Imbetiba – De 8h às 12h



- Cordeiro – Rua São Sebastião, 8 – De 8h às 12h



- Miracema – Av. Deputado Luís Fernando Linhares s/n – Parque de Exposição – De 8h às 12h



- Shopping Estação Itaipava – Estrada União e Indústria, 11.000 – Itaipava - De 10h às 14h



- Volta Redonda – Rodovia dos Metalúrgicos, 1189, loja 93, São Geraldo – De 8h às 12h



- Angra dos Reis – Estrada Municipal do Marinas, 91, salas 328 a 330 – De 8h às 12h



- Valença – Praça Paulo de Frontin, 22 A - De 8h às 12h



- Piraí – Rua Santos Dumont, 156, loja 1 – De 8h às 12h