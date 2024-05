Alunos e pais felizes com os brindes sorteados no Bingo da Família - Divulgação

Alunos e pais felizes com os brindes sorteados no Bingo da FamíliaDivulgação

Publicado 23/05/2024 10:44

Belford Roxo - A Escola Municipal Amélia Ricci Baroni realizou com sucesso, na última semana, o “Bingo da Família”, no bairro Andrade Araújo, em Belford Roxo. A animada tarde que premiou os vencedores das cartelas da sorte com diversos eletroportáteis, fortaleceu a parceria e estreitou as relações entre famílias de alunos e escola, além de promover uma maior integração com a comunidade.

Mãe feliz com o novo jogo de corpos sorteado no Bingo da Família Divulgação



Foram sorteados liquidificadores, ventiladores, sanduicheiras, potes de cozinha, cestinhas de pia, jogo de copos, barbeadores, entre outros utensílios.

Família feliz com o novo liquidificador Divulgação

Ao som de muita música e animação, às famílias dos alunos participaram de um divertido “Bingo da Família” na quadra de esporte da unidade pública. Enquanto os números eram “cantados”, os participantes ainda se deliciavam com salgadinhos, sucos, refrigerantes, caldos, entre outros quitutes servidos aos presentes.

A diretora Sueli Cardoso (ao centro), ao lado da coordenação escolar, professores, orientadoras pedagógicas e escolares e funcionários que ajudaram na organização do Bingo da Família Divulgação

“Foi uma tarde muito especial, e temos certeza que nosso objetivo foi alcançado. Faço um agradecimento especial também aos funcionários da escola pela organização e empenho, os colaboradores que ajudaram com os itens sorteados, e a todas as famílias e alunos que participaram”, destacou a diretora da escola, Sueli Cardoso, ao lado da coordenadora Fabiana Marins, que esteve na organização do Bingo da Família, ao lado de professores, orientadoras pedagógicas e escolares, além de todo o corpo técnico da unidade de ensino.

Barbeador elétrico sorteado no Bingo da Família Divulgação

Família feliz no Bingo da Família da E.M. Amélia Ricci Baroni Divulgação