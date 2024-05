O encontro tem como objetivo estimular a prática educacional prevista na legislação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Mais de 200 profissionais devem participar - Jeovani Campos / PMBR

O encontro tem como objetivo estimular a prática educacional prevista na legislação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Mais de 200 profissionais devem participarJeovani Campos / PMBR

Publicado 21/05/2024 17:56

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo, iniciou nesta terça-feira (21), um encontro que reúne coordenadores, técnicos e diretores de equipamentos de atendimento social da prefeitura. O evento que continua nesta quarta-feira (22), e termina na quinta-feira (23), no auditório da Estação da Cidadania, sede da Secretaria, tem como objetivo estimular a prática educacional prevista na legislação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS). Mais de 200 profissionais devem participar.



A secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos, abriu o evento. Segundo ela, os três dias do encontro serão de trocas de ideias e aprendizados. "Vamos aflorar o nosso lado técnico e pessoal. A educação, assim como a tecnologia, estão sempre avançando. É preciso nos aprimorar para facilitar e otimizar o que praticamos no dia a dia. A troca de conhecimentos é sempre muito bom", disse.



A superintendente da Semascf, Carla Fernandes, explicou que além da troca de experiências, os profissionais vão participar de dinâmicas com simulações de atendimentos às famílias atendidas nos equipamentos sociais. "O sentido é trocar informações de casos ocorridos e melhorar no que for preciso", destacou.

Os três dias do encontro serão de trocas de ideias e aprendizados, visando o aprimoramento das ações Jeovani Campos / PMBR



Biblioteca Virtual



Durante o encontro, Clarice Santos anunciou e divulgou a criação da Biblioteca Virtual da Secretaria. Elaborada por técnicos da Superintendência de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, o recurso, através de QR Code, visa facilitar e agilizar o acesso a conteúdos da legislação do SUAS, coletâneas de orientações técnicas, referências bibliográficas, entre outras utilidades.



Basta apontar a câmera de um celular para ampliar o código de leitura, disponível na bio do Instagram Durante o encontro, Clarice Santos anunciou e divulgou a criação da Biblioteca Virtual da Secretaria. Elaborada por técnicos da Superintendência de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, o recurso, através de QR Code, visa facilitar e agilizar o acesso a conteúdos da legislação do SUAS, coletâneas de orientações técnicas, referências bibliográficas, entre outras utilidades.Basta apontar a câmera de um celular para ampliar o código de leitura, disponível na bio do Instagram @semascfbr