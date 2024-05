A etapa da campanha de vacinação antirrábica imunizou 693 animais, sendo 547 cães e 146 gatos no bairro Shangrilá - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 22/05/2024 17:41

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, por meio do Departamento de Controle de Vetores e Zoonoses, realizou nesta quarta-feira (22) mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica, que imunizou 693 animais (547 cães e 146 gatos). Os moradores do bairro Shangrilá aproveitaram a oportunidade para vacinar os bichinhos.



Agentes de combate a endemias estiveram nas ruas Neide Afonso e Aricuri com a missão de conscientizar e imunizar cães e gatos contra a raiva que pode acometer todos os mamíferos, inclusive os humanos.



Trabalho reforçado



O coordenador municipal de endemias, Brayan Lima, reforçou o trabalho realizado na cidade. “Vamos continuar levando a vacinação para mais bairros durante a campanha anual de antirrábica”, afirmou. “É importante que os munícipes estejam atentos às redes sociais da Prefeitura para saberem os locais dos próximos pontos de imunização”, acrescentou Brayan.

A auxiliar administrativa Rosana Silva gostou da iniciativa e levou o cãozinho Nego para ser vacinado Rafael Barreto/PMBR



O pedreiro e morador de Shangrilá, Alexandre Silva, de 42 anos, garantiu a imunização do cachorro Zé, de 8 anos. "Só temos a agradecer pela campanha chegar no bairro, o atendimento foi sem filas e muito rápido. Cuidar do animal é cuidar de todos em volta", relatou Alexandre. "Adorei a iniciativa porque estava precisando atualizar essa vacina do meu cachorro que é um filho para mim. Aproveitem também e não esqueçam de proteger o bichinho de estimação", acrescentou a auxiliar administrativo e também moradora do bairro, Rosana Silva, de 51 anos, que levou o cãozinho Nego, de 6.