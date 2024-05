As aulas de pilates atraem um bom público todas as quartas e sextas-feiras na Vila Olímpica - Henrique Gomes / PMBR

Publicado 22/05/2024 17:47

Belford Roxo - A Vila Olímpica de Belford Roxo vem realizando aulas de pilates todas às quartas e sextas-feiras com diversos horários disponíveis entre às 7h e 11h. O pilates é um exercício que reforça a postura física, promove o fortalecimento muscular e dá uma maior flexibilidade corporal, tudo por meio de simples atividades de força e equilíbrio com repetições.



A vila olímpica está de portas abertas para quem se interessar em praticar atividades físicas e até treinar para alguma competição. O complexo esportivo é um dos maiores da Baixada Fluminense e oferece o acesso a mais de 25 modalidades esportivas à população. A partir dos seis anos de idade já pode se matricular em qualquer tipo de atividade disponível no local.



Todas as atividades são oferecidas gratuitamente. Para se matricular, sendo menor de idade, é necessário: um adulto presente com documento para assinar; certidão de nascimento ou RG; comprovante de residência; declaração de escolaridade; uma foto 3×4 para cada atividade desejada e atestado médico. E sendo maior de idade é necessário: carteira de identidade; comprovante de residência; uma foto 3×4 para cada atividade desejada e atestado médico.

O casal Geonece da Silva e Vanderlei Alves faz pilates juntos. Ela o levou para o esporte Henrique Gomes / PMBR



Problema na coluna



Geonece da Silva, 60 anos, diz que participa das aulas de pilates já faz 6 anos. “Acho muito importante para a saúde em geral. Eu estava com muitos problemas na coluna, estava com bico de papagaio, artrose e desde que comecei a fazer, melhorei muito", contou. "Meu marido vinha comigo, mas ficava só olhando, até que a professora o chamou e agora nós sempre participamos juntos”, finalizou Geonece.



O marido de Geonoce, Vanderlei Alves, 55, contou que faz pilates há 4 anos e recomendou a todos que se matriculem nas aulas. “Meu corpo está muito melhor. Agora me sinto bem e até mais animado para trabalhar", relatou. "Às vezes até para pegar as coisas do chão era ruim. Ou fazer alguns movimentos que antes eram difíceis, hoje ficam mais fáceis de fazer”, finalizou Vanderlei.



A Vila Olímpica fica na Rua Lecílio, s/n, bairro Nova Piam.