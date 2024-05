Homens e máquinas trabalham diariamente no asfaltamento de mais vias do bairro Santa Amélia - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 23/05/2024 17:09

Belford Roxo - A Prefeitura de Belford Roxo, através da Secretaria Municipal de Obras, Projetos, Captação de Recursos e Convênios, continua realizando o trabalho de asfaltamento nas ruas do bairro Santa Amélia.



A Rua Aibu foi contemplada com massa asfáltica após receber a concretagem de calçadas e meios-fios, assim como a Rua Aracuã. Homens e máquinas trabalham no asfaltamento de mais vias do bairro.

O secretário Matheus Carneiro vistoriou as obras das ruas Aibu e Aracuã, no bairro Santa Amélia Rafael Barreto/PMBR



Frentes de trabalho



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, fiscalizou o serviço ao lado de moradores. "Seguimos com o compromisso de levar benfeitorias para as famílias belforroxenses em várias frentes de trabalho na cidade e a chegada do asfalto transforma a realidade dos bairros para melhor", afirmou Matheus.

O mecânico e morador de Santa Amélia, Edmilson Pereira, ficou contente ao ver as ruas pavimentadas Rafael Barreto/PMBR



O mecânico e morador de Santa Amélia, Edmilson Pereira, 41 anos, ficou contente com a entrega da pavimentação. “É um sentimento de felicidade e gratidão que representa toda a comunidade de moradores. Moro aqui desde que nasci e o bairro agradece por esses cuidados”, compartilhou Edmilson.

