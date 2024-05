O enredo "Ewe, a cura vem da floresta" foi campeão do Grupo de Acesso B no Carnaval de 2008, idealizado pelo carnavalesco Jorge Caribé - Divulgação

Publicado 23/05/2024 22:20

Belford Roxo - A Inocentes de Belford Roxo levará para a Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2025, a reedição do enredo campeão do carnaval de 2008 (Grupo do Acesso B), “EWE, A CURA VEM DA FLORESTA”, tema idealizado pelo carnavalesco Jorge Caribé, que terá uma nova plástica assinada pelo carnavalesco Cristiano Bara. O enredo tem como guia condutor, o poder da cura das doenças através das plantas e a necessidade de preservação das florestas, temas que após 17 anos ainda são atuais e discutidos em todo mundo.

“Resolvemos trazer de volta esse enredo por ser uma questão muito séria e um alerta para que as pessoas tenham consciência da importância da floresta para o ser humano. Vamos celebrar a vida com a sabedoria de negros, índios, orixás, caboclos, curandeiros, pajés, médicos e bioquímicos, trazendo um novo desenvolvimento apresentado, fantasias e alegorias com materiais modernos. Vamos fazer um grande carnaval”, disse o carnavalesco da Inocentes de Belford Roxo, Cristiano Bara.

A Inocentes de Belford Roxo deverá realizar a festa de lançamento do enredo no mês de julho, no aniversário da agremiação.