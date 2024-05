Matheus Carneiro, Waguinho e Daniela do Waguinho caminharam pelas ruas do Barro Vermelho e São Bernardo - Rafael Barreto/PMBR

Publicado 24/05/2024 18:03

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho (Republicanos), visitou nesta sexta-feira (24), diversos bairros para verificar o andamento de obras realizadas pela Prefeitura. Acompanhado de uma comitiva formada pela deputada federal e primeira-dama Daniela do Waguinho, secretários e autoridades municipais, Waguinho também ouviu moradores.



Waguinho percorreu algumas ruas de Santa Amélia e na rua Agaí anunciou mais benfeitorias. “Temos equipes trabalhando no bairro para revitalizar as ruas e trazer um novo asfalto, além de construir calçadas e meios-fios. Chega de poeira e de lama. Faremos também a manutenção da iluminação pública com novas lâmpadas de led”, completou o prefeito Waguinho, que também estendeu as melhorias aos bairros de Hinterlândia e São Bernardo.

Prefeito Waguinho, secretário Matheus Carneiro e deputada Daniela do Waguinho conversaram com moradores Rafael Barreto/PMBR



Transformação do bairro



A comitiva também visitou a nova praça do Barro Vermelho antes da inauguração bastante aguardada pelos moradores. "Vamos seguir transformando o bairro que continuará recebendo intervenções de saneamento, drenagem e pavimentação em mais vias", afirmou o prefeito Waguinho, ao lado da primeira-dama e do secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro.

Prefeito Waguinho (ao centro) caminhou na Barro Vermelho e verificou as necessidades do bairro Rafael Barreto/PMBR



Na sequência, as autoridades se encontraram com o secretário municipal de Educação, Denis Macedo, para visitar as instalações da creche municipal Jorge Pimentel, situada no Morro do Amor. A comitiva fiscalizou o funcionamento e verificou as demandas da unidade.