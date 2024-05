Observado pelo secretário Matheus carneiro, o prefeito Waguinho descerra a placa de inauguração da praça Leandro da Cruz Madeira - Rafael Barreto/PMBR

Belford Roxo - O prefeito de Belford Roxo, Wagner dos Santos Carneiro, o Waguinho, inaugurou neste final de semana, a Praça Leandro da Cruz Madeira (Tamanco), no Barro Vermelho. A cerimônia contou com a presença da primeira-dama e deputada federal Daniela do Waguinho, secretários, autoridades municipais e líderes locais.



Medindo 6.900 metros quadrados, a praça tem uma grande área de lazer para os moradores do bairro e adjacências composta por: duas quadras poliesportivas, uma quadra de vôlei, um campo de futebol, quatro quiosques, um vestiário feminino, um masculino e um para pessoa com deficiência; área de jogos, uma academia, dois playgrounds, árvore de basquete (estrutura metálica inspirada em uma árvores, de onde “brotam tabelas dos seus “galhos”) e outra academia também para a terceira idade. Além disso, a nova praça tem ainda: 10 mesas com quatro bancos cada, quatro mesas de xadrez, pista de corrida ao redor e iluminação de led.

O prefeito Waguinho destacou a importância da praça e afirmou que o espaço é um amplo local de convivência Rafael Barreto/PMBR



O prefeito Waguinho destacou a importância do novo espaço público. "Cuidem com carinho desse lindo e amplo local para convivência. Essa grande praça faz parte da nossa gestão realizadora que continua investindo em melhorias e qualidade de vida para toda famílias belforroxenses. Vamos continuar avançando no lazer, saúde, educação e infraestrutura da cidade", ressaltou o prefeito.

Moradores do bairro Vilarinho, o casal Airton e Lucimar Passo prestigiou o evento acentuando que a praça ficou muito bonita Rafael Barreto/PMBR



Local de encontros



A primeira-dama e deputada federal Daniela de Waguinho, enfatizou a relevância do momento especial. “É com muita alegria que celebramos mais essa conquista para os munícipes. Que essa nova praça seja um local de encontros, sorrisos e momentos felizes, especialmente para as crianças, que poderão desfrutar de experiências divertidas”, frisou Daniela.



O secretário municipal de Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Matheus Carneiro, pontuou sobre o novo espaço. “Acreditamos que essa praça vai garantir o bem-estar dos moradores da região e estimular um estilo de vida mais ativo e saudável. A praça é de todos, aproveitem muito desse espaço público confortável e cuidem dele também”, realçou Matheus.



Moradores do bairro Vilarinho, o casal Airton e Lucimar Passos, de 63 e 61 anos, prestigiou o evento. “A praça está linda e somos nós que ganhamos com um bairro mais bonito, seguro, agradável e iluminado”, contou Airton. “Moro aqui há mais de 40 anos e esse espaço aconchegante é um sonho realizado para toda a comunidade”, completou Lucimar.



Prazer de estar entre amigos



O homenageado Leandro da Cruz Madeira, popularmente conhecido como Tamanco, foi nascido e criado no Barro Vermelho, local em que conhecia a maioria dos moradores. Muito prestativo, Tamanco gostava de ajudar as pessoas e tinha o prazer de estar sempre reunido com os amigos. Tamanco morreu no dia 28 de agosto do ano passado, aos 45 anos, deixando saudade nas filhas Letícia e Vitória, nos irmãos Leonardo, Adriana, Andréia e Aline, além de parentes e amigos.

Matheus Carneiro, Daniela do Waguinho e prefeito Waguinho entregaram a placa à família de Leandro da Cruz Rafael Barreto/PMBR



A professora e filha do homenageado, Letícia Orçay, de 23 anos, agradeceu pela eternização do legado de Leandro. "Gostaria de expressar o orgulho e felicidade do fundo do meu coração por esse gesto ao meu pai que era um homem muito amado pela família e amigos. Tenho certeza que a nova praça será um local de alegria e benção", compartilhou Letícia.