Publicado 27/05/2024 17:57

Belford Roxo - “Amor no coração”. Esse é o quesito necessário para adoção temporária de crianças e adolescentes de zero a 18 anos incompletos, respectivamente, em situação de vulnerabilidade, em Belford Roxo. A dica é da coordenadora do Serviço Família Acolhedora, da Secretaria Municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf), Assistente Social Rosangela Pedra. Ela alerta que as inscrições estão abertas. As famílias interessadas no acolhimento devem fazer contato com a Semascf, através do whatsapp: (21) 98080-9348, para agendar entrevista.



Segundo Rosangela Pedra, a pessoa interessada não precisa fazer parte de uma família tradicional, mas deve estar estruturada para o acolhimento. “É necessário passar por uma entrevista com nossos técnicos e apresentar a documentação exigida. Em seguida, por uma capacitação com assistentes sociais, psicólogos e orientadores”, disse. “A capacitação é importante para evitar questões de afeto, apego, desapego e limites, para não causar traumas em ambas as partes”, explicou Rosangela.



Acolhimento Familiar



O acolhimento familiar pode durar um ano e seis meses e ser prorrogado por mais um período. No final do prazo a criança ou adolescente é devolvido para família de origem ou para o abrigo, caso tenha sido abandonado. Havendo interesse da família, o acolhido poderá ser adotado definitivamente. A família de origem, a criança e do adolescente também passam pelo processo de capacitação dos técnicos. A família acolhedora recebe uma ajuda de custo da prefeitura. O valor ainda será definido.

O Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora (SFA) faz parte do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. O acolhimento é uma medida de proteção prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) para as crianças e adolescentes que precisam ser afastados de suas famílias de origem temporariamente por vulnerabilidade.