A ocorrência policial com o preso e a arma apreendida foi registrada na 54ª DP - Reprodução / 39º BPM

Publicado 28/05/2024 13:55 | Atualizado 28/05/2024 13:58

Belford Roxo – Um suspeito armado com revólver com numeração raspada e sete munições, foi preso em flagrante, na madrugada desta terça-feira (28), por policiais militares do 39º BPM (Belford Roxo), na Rua Ângela, no bairro Santo Antônio de Prata, em Belford Roxo.

A ocorrência policial com o preso e a arma apreendida foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).