Câmeras de segurança da igreja mostraram o casal furtando água e fraldas descartáveisReprodução

Publicado 29/05/2024 15:17

Belford Roxo – Policiais civis da 54ª DP (Belford Roxo) tentam identificar um casal que furtou doações de uma igreja evangélica, na noite da última segunda-feira (27), que eram destinadas às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Câmeras de segurança do local flagraram a ação dos criminosos na igreja, que fica na Avenida Benjamim Pinto Dias, no Centro, de Belford Roxo.

De acordo com informações da pastora Fabiana, uma das responsáveis da igreja, o casal que aparece nas imagens furtando fardos de água e pacotes de fraldas descartáveis, já frequentaram alguns cultos no local. Segundo ainda a religiosa, a igreja já foi invadida e furtada outras três vezes.

As imagens revelaram ainda que o casal esteve na igreja no dia do crime, momentos antes quando o espaço ainda estava aberto, solicitando um copo d'água. A dupla invadiu o local após o fim do culto, quando a igreja já estava fechada.

A ocorrência policial foi registrada na 54ª DP (Belford Roxo).