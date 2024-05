Alunos das escolas de Belford Roxo participaram de atividades lúdicas voltadas à educação para o trânsito na PRF - Divulgação / PRF

Publicado 29/05/2024 14:25

Belford Roxo - Na última semana, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma ação educativa para dezenas de crianças e adolescentes de escolas municipais. As atividades aconteceram na sede da instituição, na Rodovia Presidente Dutra, em Vigário Geral, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Ao todo, foram 72 alunos da rede municipal de ensino de Belford Roxo e 29 crianças da Escola Municipal Mascarenhas de Morais (Nova Iguaçu), ambas na Baixada Fluminense.



Os alunos foram recebidos e participaram de atividades lúdicas voltadas à educação para o trânsito. Também assistiram a palestras e a vídeos com temas sobre regras de circulação de veículos e pedestres, sinalização, cores, entre outros assuntos afetos à área. As crianças ainda puderam conhecer as viaturas históricas e as atuais utilizadas pela PRF, assim como as motocicletas usadas nas escoltas e policiamento. As ações contaram com a participação de policiais do Grupo de Educação para o Trânsito (Getran - PRF/RJ) e do Grupo de Operações com Cães (GOC/PRF).

Maio Amarelo



O Maio Amarelo é um movimento criado com a finalidade de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortos e feridos no trânsito de todo o mundo. No Brasil, as campanhas do Maio Amarelo iniciaram em 2014 e unem o poder público, a iniciativa privada e a sociedade civil no propósito de discutir e criar estratégias voltadas à segurança viária e a construção de vias e espaços mais seguros e ambientalmente sustentáveis.

