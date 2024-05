O secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira (D), entregou certificado a Luiz Eduardo Peixoto - Kristian Amarante / PMBR

Publicado 28/05/2024 17:38

Belford Roxo - A Secretária de Defesa Civil de Belford Roxo realizou, nesta terça-feira (28), a entrega de moções em homenagem ao serviço dos voluntários que ajudaram as equipes durante a crise emergencial de janeiro, quando o município foi afetado pelas fortes chuvas. Durante a cerimônia no Teatro da Cidade, também ocorreu uma palestra sobre prevenção e redução de desastres.

Durante o evento, o secretário municipal de Defesa Civil, Cristiano Nogueira, declarou ter sido uma noite especial. “É com muita gratidão que pudemos realizar essa ação para homenagear os mais de 70 voluntários que trabalharam duro durante as fortes chuvas que sofremos em janeiro. Dessa forma, nós os evidenciamos mostrando que eles também são importantes”, frisou. “Eles agiram de forma altruísta e corajosa em prol de ajudar a Defesa Civil com as ações de ruas, seja distribuindo água, resgatando as pessoas ou de várias outras formas”, afirmou Cristiano.

A solenidade de reconhecimento ao trabalho dos voluntários da Defesa Civil foi realizada no Teatro da Cidade Kristian Amarante / PMBR



Redução de desastres



O subcoordenador da REDEC (Regional de Defesa Civil) Baixada Fluminense, major Giovanni Mouta Giglio, foi o responsável pela palestra sobre a redução de desastres. "É muito importante que nós sempre falemos sobre temas como esse, pois é dessa forma que poderemos disseminar a informação a todos. Hoje destacamos a importância das capacitações que abordam diversos temas como: a diferença entre enchentes, inundações e alagamentos; os conceitos de dano e prejuízo. Mostramos o quão preparada está uma região para lidar com desastres, entre outros assunto", finalizou o major.

O subcoordenador da REDEC (Regional de Defesa Civil) Baixada Fluminense, major Giovanni Mouta Giglio, foi o responsável pela palestra sobre a redução de desastres Kristian Amarante / PMBR



O presidente do GEDEN (Grupo Especializado em Desastres Naturais), entidade não governamental, Luís Eduardo Peixoto, relatou que é um grande orgulho ser homenageado. "Para nós é muito importante recebermos um reconhecimento como esse, pois assim eles nos mostram que estamos no caminho certo", frisou. "Nossos voluntários não fazem esperando nenhuma retribuição, mas quando acontece é muito gratificante", finalizou Luís Peixoto.