O evento foi realizado no Teatro da Cidade e debateu a questão do combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes - Jeovani Campos / PMBR

Publicado 30/05/2024 22:37 | Atualizado 30/05/2024 22:38

Belford Roxo - A Secretaria de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome (Semascf) de Belford Roxo encerrou, nesta quarta-feira (29), a campanha “Faça Bonito, Hora do Sono ou do Pesadelo”. O evento é alusivo a 18 de maio, Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, intitulado, Maio Laranja. O encontro, promovido através da Gestão de Proteção Social Especial, aconteceu no teatro da Cidade, no bairro Piam e foi aberto pela secretária municipal de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Clarice Santos.

“A conscientização deve ser constante e não apenas entre adultos. As crianças também precisam ser esclarecidas para poderem se defender e a identificar os criminosos”, disse. Em Belford Roxo, no ano passado, foram identificados 1.913 casos de violência sexual, envolvendo crianças e adolescentes.



O encerramento da campanha contou com a presença do secretário municipal de Segurança Pública, Luciano Arigone, da Superintendente de Assistência Social, Cidadania e Combate à Fome, Carla Fernandes, da gestora de Proteção Social Especial, Tamiris Almeida, diretora de Média Complexidade, Laisa Simões, representantes das secretarias de Educação, Saúde, Fundação de Desenvolvimento Social de Belford Roxo (Funbel), representantes de escolas públicas e particulares, coordenadores dos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), entre outros.

Representantes de diversas Secretarias prestigiaram o evento que encerrou a campanha "Faça Bonito, Hora do Sono ou do Pesadelo" Jeovani Campos / PMBR



Palestras marcaram encerramento



A Assistente Social Letícia Vitória Diniz Pereira, coordenadora Estadual do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos foi a primeira palestrante do evento. Durante sua explanação, Letícia disse acompanhar o trabalho da Semascf e fez elogios à campanha Faça Bonito. "Parabéns a todos os envolvidos", disparou. Segundo ela, o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes deve ser um trabalho de toda sociedade. Letícia destacou que através do Peti (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil) chegam muitos casos que são encaminhados e denunciados.

“De acordo com dados do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, pais e padrastos estão entre a maioria dos praticantes, enquanto que crianças pardas e pretas entre 0 e 6 anos, a grande parte meninas, são as mais afetadas. O Disque 100 é o melhor canal para denunciar”, informa.



Caso Araceli



A gerente da Divisão de Atenção Integral à Saúde da Mulher, da Criança e do Idoso da Secretaria Municipal de Saúde de Belford Roxo, enfermeira Raquel Silva dos Santos, foi a segunda palestrante. Especialista em Neonatologia e Pediatria e ainda em Gestão de Saúde Pública, Raquel lembrou o caso da menina Araceli Crespo, de apenas oito anos, que chocou o país, ocorrido há 51 anos, no Espírito Santo. A menina de seis anos foi raptada, drogada, estuprada, morta e carbonizada. Esse caso serviu como marco para a criação do Dia Nacional de Combate ao Abuso Sexual contra Crianças e Adolescentes. “Na saúde, qualquer caso suspeito é obrigado a notificá-lo e encaminhá-lo ao órgão competente. A gravidez aos 14 anos é um desses exemplos”, disse a enfermeira.

“Este ano, de janeiro a maio foram identificados 72 atendimentos, na Policlínica Especializada em Atenção à Criança e Adolescente (Peaca), localizada no Centro de Saúde Neusa Brizola. A maioria das vítimas do sexo feminino, sexto ano de escolaridade, cor parda e moradores de comunidades dominadas pelo tráfico.

A secretária de Assistência Social, Clarice Santos, e a Chefe dos Psicólogos Escolares, Bruna Espíndola, que palestrou Jeovani Campos / PMBR



Psicologia escolar



A Chefe dos Psicólogos Escolares da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, professora e psicóloga, Bruna Espindola encerrou as palestras. Ela assegurou que o trabalho de combate ao abuso sexual às crianças e adolescentes é desenvolvido desde 2014 nas escolas da rede municipal da cidade. “A campanha Maio Laranja foi intensificada em toda a rede. Mas trabalhamos com isso há algum tempo”, declarou.



A Chefe dos Psicólogos Escolares da Secretaria Municipal de Educação de Belford Roxo, professora e psicóloga, Bruna Espindola encerrou as palestras. Ela assegurou que o trabalho de combate ao abuso sexual às crianças e adolescentes é desenvolvido desde 2014 nas escolas da rede municipal da cidade. "A campanha Maio Laranja foi intensificada em toda a rede. Mas trabalhamos com isso há algum tempo", declarou.

Bruna disse que com a chegada de psicólogos na rede municipal ficou mais fácil atuar junto às crianças, pais e educadores. Segundo ela, a Prefeitura de Belford Roxo é pioneira na implantação dos profissionais na área educacional. "Para isso, usamos arte e literatura", explica. A psicóloga que já esteve lecionando nas escolas do município garante que através de histórias, brinquedos e jogos lúdicos é possível alertar as crianças sobre a importância de conhecer o seu próprio corpo e entender o que pode e o que não pode. O que é uma mão boba e uma mão boa. Criança precisa de amor e atenção", afirmou.