Fiéis de Belford Roxo na Missa de Corpus ChristiDivulgação / Diego Braga

Publicado 31/05/2024 16:35

Belford Roxo - Na manhã desta quinta-feira (30), pelo segundo ano consecutivo, a Missa de Corpus Christi, em Belford Roxo, da Paróquia de São Vicente de Paulo, foi celebrada na quadra da Inocentes de Belford Roxo. Contando com a presença de centenas de fiéis, a solenidade celebrou o sacramento do Corpo e Sangue de Cristo, representado pelo pão e vinho de forma simbólica, para recordar a última ceia de Jesus com os apóstolos.

“Os portões da Inocentes sempre estarão abertos para a comunidade expressar a fé. Desde a véspera da missa dezenas de voluntários vieram para nossa quadra preparar os tapetes utilizando café, açúcar, serragem e sal grosso. Agradeço ao padre Thiago Toledo, por cultivar o diálogo entre os católicos e a nossa escola de samba, inserindo a igreja dentro da comunidade local”, disse o presidente administrativo da escola de samba, Icaro Ribeiro.



A Paróquia de São Vicente de Paulo pertence à Diocese de Nova Iguaçu e fica localizada no bairro Parque São Vicente, em Belford Roxo.